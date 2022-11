Død mann funnet i Fredrikstad

Ifølge Fredriksstad Blad, ble mannen funnet utenfor Østfoldhallen av en syklist. Avisa skriver at dødsfallet karakteriseres som mistenkelig, men at politiet opplyser at de ikke har noen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.

– Vi holder alle muligheter åpne, og undersøker området rundt her nå for å se om vi finner noe som kan knyttes til dødsfallet, sier innsatsleder Frode Petersen til samme kilde.

Det ble umiddelbart igangsatt hjerte og lungeredning og ambulanse ble tilkalt, men mannen ble erklært død da ambulansen kom til stedet, skriver FB.

Mannen hadde ikke noen identifikasjonspapirer på seg og identiteten er derfor foreløpig ikke kjent.

Politiet har sperret av området og krimteknikere er i gang med undersøkelser. Også hundepatruljen er i søk i området.

(©NTB)