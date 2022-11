Villemo og Ine har vernebriller med styrke. Nå skal flere andre også få det

For over 10 år siden hadde Ine Stangebråten et arbeidsuhell i laboratoriet ved Fresenius Kabi hvor hun da jobbet. Hun fikk syre inn på øyet, og måtte en tur til legevakta.

Hun unngikk skade på øyet, men etterpå innførte bedriften krav om bruk av vernebriller i labben.

Bør bruke vernebriller

I dag er det rundt 60 ansatte som bruker vernebriller hos legemiddelprodusenten. Stangebråten har skiftet avdeling og jobber på tankrommet i mikseavdelingen, sammen med Villemo Svendsen.

Der mikser de alle legemidlene med råvarene i sin opprinnelige form, som betyr mye støv og væske. I tillegg er det mange flytende løsninger, blant annet etsende syrer som gir en skaderisiko:

– Når vi kobler av en tank som er ferdig, så ligger det løsninger i rørsystemet med trykk på. Hvis ikke du er forsiktig, så kan du få en sprut fra rørene, forteller Stangebråten.

Vernebriller er ikke påkrevd på deres avdeling, men de to operatørene mener man bør bruke det.

– Stort sett så er alt her væskebasert, så det skal ikke så mye til før man får det i øyet, ifølge Svendsen.

PÅBUD: Innenfor laboratoriets blå dører er det påbudt med vernebriller for de ansatte ved legemiddelprodusent Fresenius Kabi. (Petter Pettersen)

Alle kan få med styrke

Fresenius Kabi er Skandinavias eneste kommersielle produsent av infusjonsvæsker, og lager blant annet legemidler for smertelindring til norske sykehus.

Produktkravene er strenge, og operatørenes syn er avgjørende for kvalitetssikring. Derfor har de årlig synstest og bedriftsavtale med optiker om personlige vernebriller.

Ifølge operatørene ved Fresenius Kabi har de hatt styrke i vernebrillene i minst 12 år, men det er ikke tilfelle for alle i bransjen.

Derfor fikk Industri Energi forhandlet inn et nytt punkt i tariffavtalen for farmasøytisk industri ved årets forhandlinger:

«(....)hvor arbeidet krever vernebriller, skal bedriften tilby vernebriller med styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette».

– Vernebriller med styrke for dem som har behov for det, er et tiltak som er viktig for HMS og kan også være viktig for hygiene på enkelte arbeidsplasser, sier Barbro Auestad i Industri Energis valgte ledelse.

Les også: Ny Nav-løsning bekymrer: – Brukerne blir eksponert

Aktuelt for flere bransjer

Nesten tre av fire nordmenn over 15 år bruker kontaktlinser eller briller, ifølge en undersøkelse Kantar gjorde tidligere i år for optikerbedriftenes bransjeorganisasjon, Synsinformasjon.

Dette tallet har doblet seg siden 2005, og de aller fleste bruker kun briller som hjelpemiddel.

Behovet for vernebriller med styrke er ikke unikt for operatørene i farmasøytisk bransje.

Krav om bruk av vernebriller på arbeidsplassen finnes i mange av bransjene Industri Energi organiserer, og i bedrifter og bransjer andre forbund organiserer.

I årets frontfagsoppgjør fikk Fellesforbundet gjennom at bedriften skal tilby vernebriller med styrke til de ansatte som trenger det, der det er et krav om å bruke det.

Også Arbeidsmandsforbundet fikk gjennomslag for lignende krav da de forhandlet ny tariffavtale for anleggsarbeidere i vår.

HOTELL: Det finnes ekstrabriller i egne «hotell» for vernebrillene ved hver ut- og inngangsdør til laboratoriet. (Petter Pettersen)

Mener HMS-tiltak må være lavterskel og tilgjengelig

Hvis ikke vernebrillene hadde hatt styrke, ville det skapt en unødvendig terskel for å bruke dem, ifølge operatørene.

– Vi ser ned i en tank om det er mikset og om det er løst opp. Da er det litt ålreit at jeg faktisk kan se det, også med vernebrillene på, sier Svendsen.

– Risikoen for å få noe i øyet øker når du er nødt til å bytte briller, tilføyer kollegaen.

Endringen i tariffavtalen gjør at de nå kan få progressive vernebriller. Nå håper de to operatørene at de kan inspirere andre bedrifter.

– Alt som har med HMS å gjøre må være tilgjengelig, brukervennlig og lavterskel. Og er det én post du kan hente mye, så er det HMS-tiltak, mener Stangebråten, før Svendsen presiserer:

– Man tuller ikke med verneutstyr!

Ledelsen i Fresenius Kabi ønsker ikke å kommentere denne saken.

Mye lest: Hans Oskar jobbet saktere og fikk høyere lønn