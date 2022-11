Elgku med to kalver funnet skutt: Trolig tyvjakt

Det var søndag morgen klokken 07.30 at viltvakten i området ble kontaktet, etter at det ble observert to elgkalver og en liggende elgku på et jorde. Da han dro ut, fant han at kua var død. Dyret var fortsatt noe varmt ved undersøkelse, noe som tyder på at elgen var blitt påskutt kort tid før den ble funnet.

I ordinær jakt skal ettersøkshund benyttes dersom et dyr blir skadeskutt. Fredrikstad kommunes Naturforvalter, Jørgen Torp har vært i kontakt med alle jaktvaldene i Fredrikstad og Sarpsborg, og ingen av dem har hatt hendelser knyttet til ettersøk.

– Vi ser alvorlig på det, og anser dette som en grov hendelse. Dyret er skutt utenfor ordinær jakt, og forholdet er derfor politianmeldt, sier han.

Dødelig skudd

Det var da de skulle fjerne kua at de så et inngangssår, og bestemte seg for å undersøke den.

– Kua ble tatt med til et slakteri vi samarbeider med. Da den ble hengt opp, fant vi også et utgangssår. Skuddet hadde gått inn i øvre del av ribbeina og opp mot ryggraden. Vi tror derfor at det har vært benyttet en ammunisjon som tåler å møte bein uten å splintre, forklarer Torp.

Skuddet som traff elgkua, var dødelig. Sporene etter dyra viser bevegelsene i terrenget før kua døde.

– Den har vandret om lag 300 meter sørfra, krysset Grimstadveien ved Fuglenebbsletta på Lera. Vi tror den er påskutt nord for veien.

Det er ikke registrert vitner til hendelsen.

– Hvor vanlig er det med tyvjakt i området?

– Det er ikke vanlig. I hvert fall ikke på elg. Det er fort 200 kilo store dyr, som du skal ha med deg ut av terrenget. Så det er ikke vanlig, nei.

I anmeldelsen skriver kommunen blant annet at «Fredrikstad kommune vurderer fellingen av elgkua som et grovt brudd på hjorteviltforskriftens § 18, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 26 a og dyrevelferdsloven §§ 4 og 20. Vår vurdering er at denne elgen er blitt felt uten fellingstillatelse på en dyrevelferdsmessig uforsvarlig måte».

Kalvene lever

Fredrikstad kommune og elgvaldene jobber for å øke alderen på elgen i området, og få robuste elger.

– Kua var stor og robust. Kalvene er også store, og vi ser det som sannsynlig at de vil overleve vinteren. Men normalt går kalvene sammen med kua hele vinteren og lærer seg næringssøk og å trekke mot utmark. Erfaringen er at noen av kalvene som mister mora, kan få en annen atferd og være mer tilbøyelige til å gå inn i bebyggelse, til epletrær og slikt i boligområder, og at det også er noen dyr som etter hvert ikke skygger unna folk, sier Torp.

Kommunen har ikke gitt krav om felling av de to kalvene.

– Det er fortsatt ordinær jakt, og jaktlagene har fellingskvoter å fylle. Det er opp til elgvaldene å velge hvilke dyr de vil fylle kvoten med. Men mange er klar over hvordan elgkalver påvirkes av å miste mora.

– For ordens skyld, det er ikke vanlig å skyte en elgku med kalv – da skal man eventuelt heller ta ut kalven?

– Det stemmer.

– Hva kan man si om at vedkommende har skutt kua i dette tilfellet?

– Jeg kan ikke si noe om vedkommende. Men man skal følge loven.

I slutten av september ble en elgku ulovlig skutt i Rakkestad (ekstern lenke). Naturforvalteren i Fredrikstad ønsker ikke å kommentere en eventuell sammenheng mellom de to hendelsene.

