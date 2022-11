Tatt med seks bager fulle av småflasker med vodka

Det var på formiddagen lørdag 12. november at en dobbeltdekkerbuss fra Romania, med 15 passasjerer, ble stoppet for kontroll ved grønn sone på tollstasjonen ved Svinesund.

– Vi gikk som vanlig om bord med både tjenestepersoner og hund, snakket med folk og sjekket litt rundt. Helt foran i overetasjen satt blant annet en rumensk mann i slutten av 40-åra som fortalte at han skulle til Norge for å besøke familie og venner, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Bussen ble etter hvert tømt for både passasjerer og bagasje, og da dette var gjort sto det igjen seks bager. Mannen ble bedt om å vise fram hva han hadde med seg. Han fikk også direkte spørsmål fra tollerne om de kunne forvente å finne noe alkohol eller sigaretter.

– Til dette svarte han «litt», på dårlig engelsk, utdyper Grandahl.

Det viste seg nemlig at det var han som ikke hadde tatt med seg all bagasjen ut, og at de seks bagene derfor tilhørte ham. I disse ble det funnet til sammen 233 småflasker med vodka, med 0,2 liter i hver, altså totalt 46,6 liter.

– Disse var pakket inn i sokker, sikkert for at de ikke skulle knuse underveis, forklarer Grandahl.

Vodkaflaskene ble beslaglagt, og mannen fikk med seg et forelegg fra politiet for smuglingsforsøket – som utgjør 22.604 kroner i unndratte avgifter – før bussen kunne kjøre videre fra tollstasjonen.

