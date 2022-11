Nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold

– Vi har i flere år jobbet med «Fredrikstadmodellen». Vi vet at bygg- og anleggsbransjen er særlig utsatt når det gjelder arbeidsvilkår. Derfor tar regjeringen nå grep og innfører strengere krav. For Fredrikstad Arbeiderparti er det viktig at folk har gode arbeidsvilkår og en god lønn, skriver partiet i en pressemelding.

Seriøsitetskrav

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Disse innkjøpene kan utgjøre et attraktivt marked for kriminelle aktører. I Norgesmodellen skal det stilles nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er at det offentliges innkjøpsmakt skal bidra til sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv, skriver regjeringen.no.

– Fredrikstad står ovenfor store byggeprosjekter innen infrastruktur (Bypakka), og andre offentlige bygg. Denne saken er viktig for det seriøse næringslivet. Alternativet er at seriøse arbeidsgivere og arbeidstakere blir utkonkurrert av useriøse aktører, skriver ordfører Siri Martinsen (Ap).

Norgesmodellen

Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

I arbeidet med Norgesmodellen vil regjeringen blant annet hente inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller som statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere anvender i offentlige anskaffelser.

Første fase er høringsnotat som legges fram 4. november 2022.

Andre fase vil konsentrere seg om tiltak for å styrke offentlige oppdragsgiveres kontraktsoppfølging og styrke bruken av digitale virkemidler i offentlige anskaffelser.

Kilde: Regjeringen

– Viktige grep

Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg som ble nedsatt 4. november har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

– En Norgesmodell som gjør det lettere å få fjernet useriøse selskaper fra å tilby tjenester til offentlig sektor har lenge vært etterlyst av fagbevegelsen. Nå får vi på plass flere viktige verktøy i dette arbeidet, og vil gjøre at Fredrikstad kommune kan fortsette sitt gode arbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er viktige grep for et trygt og godt arbeidsliv i Fredrikstad, LO-leder Vidar Schei i samme pressemelding.

