Ikke aktuelt med sammenhengende dobbeltspor til Halden

Denne uka har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtt sine kolleger fra Finland, Island og Sverige til samtaler for å styrke transportsamarbeidet i Norden. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, grensekryssende forbindelser og krav til bærekraft og mer klimavennlig transport var blant hovedtemaene.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. Til det nordiske transportministermøtet i Fredrikstad var Timo Harakka (Finland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island) og Andreas Carlson (Sverige). EU-koordinator for ScanMed-korridoren og tidligere irsk transportminister Pat Cox invitert.

Trang økonomi

Utbygging av infrastruktur på Østfoldbanen ligger langt bak tidligere skisserte fremdriftsplaner, og utbyggingskostnadene har økt betydelig. I tillegg er den økonomiske situasjon nå trangere. Det er derfor ikke aktuelt å bygge sammenhengende dobbeltspor til Halden – i hvert fall ikke på veldig lenge, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å om å utrede og foreslå hvordan togtilbudet til de reisende på Østfoldbanen bør forbedres, med utgangspunkt i et mål om to tog i timen til Fredrikstad. Regjeringen ba også Jernbanedirektoratet om å vurdere videre strategi for utvikling av togtilbudet mellom Fredrikstad og Halden.

[ Måtte hive seg inn i bilen for å hanke inn gjenganger ]

Mulighetsstudie

Med dette utgangspunktet er det nødvendig å se med nye øyne på hva som kan være aktuelle tiltak for å gjøre fjerntog- og godstogtilbudet mellom Oslo og Gøteborg mer attraktivt, opplyser departementet.

Mulighetsstudien som Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å gå i gang med, skal belyse nettopp dette. Kartlegging av markedsbehov og transportstrømmer mellom de to byene, beregninger av fremtidig transportbehov og vurdering av klima- og miljøeffekter er blant temaene som skal belyses. Dette skal gjøres for både person- og varetransport. Utredningen skal også skissere hvordan utviklingen av jernbanen kan gjennomføres trinnvis, og vise virkninger som oppnås ved de ulike trinnene.

I juni 2022 fikk svenske Trafikverket et tilsvarende oppdrag om å gjennomføre en utredning av muligheten for økt kapasitet, økt aksellast og raskere reisetid for person- og godstransport på strekningen Gøteborg – Oslo. Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet om å samarbeide med Trafikverket i utredningen og koordinere fremdriften i oppdragene.

Mulighetsstudien av forbedring av togtilbudet på jernbaneforbindelsen Oslo – Gøteborg skal leveres til Samferdselsdepartement innen 1. oktober 2023.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

[ Bevæpner seg med blide ansikter foran «tidenes julebordsesong» (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen