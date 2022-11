Inviterer til massevaksinering

– I år er det antakelig spesielt viktig med influensavaksine. Vi har en lavere generell immunitet i befolkningen etter pandemien, forteller kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen til Fredrikstad kommunes nettsider.

Risikogruppene er alle over 65 år, samt personer 6 md.-64 år med underliggende risikofaktorer. I tillegg ønsker man at helsepersonell vaksinerer seg. I Norge tilhører om lag 1,6 millioner mennesker grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa.

– Andre grupper omfattes ikke av spesifikk anbefaling om vaksine, og omfattes dermed ikke av det offentlige vaksinasjonsprogrammet, da risikoen for alvorlig sykdom er lav og beskyttelsen ved gjennomgått sykdom er flerårig. Alle kan imidlertid ta kontakt med fastlege eller apotek for vaksine dersom de ønsker det, skriver kommunen.

Fordelt på etternavn

Videre opplyser de at om lag 8.000 personer i Fredrikstad allerede har vaksinert seg mot influensa denne høsten, inkludert blant annet eldre ved sykehjem.

– Vi har også tilbudt influensavaksine til de som har kommet for sin koronavaksine. Neste uke starter altså massevaksinasjonen på vaksinasjonssenteret ved det gamle kommunehuset på Kråkerøy, heter det i en pressemelding.

Mandag 7. november er det kun personer i de nevnte risikogruppene med etternavn som starter med A til M som får tilbudet, og dagen etter gjelder det for dem med etternavn som starter med N til Å. De øvrige dagene i uke 45 og 46 er vaksinasjonstilbudet åpent for alle i risikogruppene, uavhengig av etternavn.

– Vi oppfordrer flest mulig til å ikke komme de to første dagene. Det er begrenset kapasitet ved senteret og det kan fort bli lange køer den første dagen, opplyser kommunen.

Tilbyr Vipps-betaling

Vaksinasjonssenteret åpent fra klokka 08.30 til 15.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uke 45. Onsdagen er åpningstidene 12.30 til 19.00. Det samme gjelder i uke 46, med unntak av at det er stengt fredag.

Prisen for influensavaksinen er 200 kroner for voksne, og 100 kroner for barn til og med 17 år. Regningen kan gjøres opp med både kort og Vipps på vaksinasjonssenteret. Fastleger og apoteker kan ha andre priser.

I gjennomsnitt blir 5–10 prosent av voksne og 20–30 prosent av barn smittet med influensa i løpet av en sesong. I større epidemiske år kan 10–30 prosent av befolkningen bli smittet.

– Det er som nevnt grunn til å anta at årets influensasesong kan bli relativt omfattende på grunn av lavere generell immunitet i befolkningen etter sesonger uten influensa, skriver kommunen.

