Full mann på bytur husket ikke at han sparket pinnsvin til døde

Politibetjentene, som hadde utepatrulje den aktuelle sensommernatten i Fredrikstad, reagerte på støy fra en opphetet situasjon mellom flere menn ved et utested.

Blant andre sto flere vektere rundt den 35 år gamle mannen. Flere var sinte, og fortalte politiet at han hadde sparket et pinnsvin. 35-åringen var sterkt beruset og vanskelig å kommunisere med, forklarte en av politibetjentene i retten.

Fortellingen om udåden ble forsterket da politimannen kikket ned på mannens sko, hvor to pigger stakk ut av den ene skoen. Et bilde av skoen med piggene ble også lagt fram som bevis i retten.

Avslørt av Snapchat-video

35-åringen, som var på besøk fra en annen by på Østlandet, erkjente seg skyldig etter tiltalen da han sto anklaget for vold mot et dyr i Søndre Østfold tingrett i oktober. Men han kunne ikke huske å ha sparket pinnsvinet, og mente det skyldtes at han var sterkt påvirket av alkohol da det skjedde.

Han forklarte at han aldri ville gjort noe slikt i edru tilstand, ifølge dommen. Men han skal til tross for alkoholpåvirkning bedømmes som om han var edru, og retten fant det bevist at 35-åringen handlet med vilje.

Da politiet kom inn i konfrontasjonen ved utestedet, nektet mannen for å ha sparket til et pinnsvin, men mente at han kunne ha hoppet over det.

Etter et tips, valgte politiet å beslaglegge mannens mobiltelefon. Da politiet noen dager senere hadde fått koden og kunne åpne mobiltelefonen, kom politiet rett inn på Snapchat, hvor en videosnutt av hendelsen gikk i loop og lå klar til å bli sendt.

Den ni sekunder lange videoen ble spilt av i retten. Videoen viste at mobiltelefonens eier filmet pinnsvinet mens det beveget seg foran ham på gata. Brått sveiper kameraet vekk fra dyret og tilbake igjen, og man kan da se at pinnsvinet ruller bortover gata.

Synkende pinnsvinbestand

En ansatt ved et annet utested i byen fikk tatt med seg pinnsvinet i et forsøk på å berge liv. På den korte kjøreturen til Fredrikstad Dyrehospital hadde pinnsvinet flere krampetrekninger, forklarte den frivillige i retten.

Vel framme ved klinikken ble det raskt slått fast av veterinær at pinnsvinet hadde måttet bøte med livet som følge av skadene fra sparket.

Foruten bilde- og videobevisene, ble det ført tre vitner i retten, der aktor la ned påstand om 15 dagers fengsel og forsvareren ba om at klienten skulle bli ansett på mildeste måte.

Retten anførte at brudd på dyrevelferdsloven er å anse som miljøkriminalitet. I rettspraksis er det lagt til grunn at samfunnet ser strengt på miljøkriminalitet, og at allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen.

Videre er det av betydning, mener retten, at pinnsvin er vurdert som «nært truet» i norsk rødliste for arter i 2021. Av listen går det fram at bestanden har vært synkende de siste årene. I sum kvalifiserer pinnsvinsparket til en ubetinget fengselsstraff på 30 dager, altså soning, etter rettens syn.

Retten mener handlingen framstår som et engangstilfelle, og bemerker at 35-åringen aldri har gjort noe liknende tidligere. I formildende retning er mannens erkjennelse delvis tatt hensyn til. Av større formildende betydning er det at saken, som ble raskt løst, sto stille i systemet i til sammen ett år og ni måneder og havnet i retten først etter at over to år var gått, påpekte retten.

Mannen ble dømt til 15 dagers betinget fengsel og slipper dermed å sone. Han har likevel en to års prøvetid hengende over seg, og må passe seg for å begå nye lovbrudd i denne perioden.

