Byferga får vinterrute og færre avganger

Fredrikstad kommune opplyser at de sesongbaserte ruteendringene, som altså innebærer to avganger i timen mot de vanligvis tre, vil gjelde i rundt tre måneder.

– Byferga kjører vinterrute mellom Gamlebyen – Smertu – Sentrum – Værste – Gressvik – Ålekilene fra 31. oktober til 29. januar. Årsaken er nødvendig og rutinemessig vedlikehold av alle fergene, skriver de i en kort pressemelding.

Fra Gamlebyen i retning Ålekilene vil første ferge fortsatt ha avgang klokka 06.00 på hverdager, mens den siste vil gå klokka 21.30 i stedet for 21.00.

Også lørdag forlater første ferge kaia på samme tidspunkt som ellers, klokka 08.00. Siste avgang blir derimot klokka 19.30 i stedet for 20.20.

På søndager og helligdager flyttes første avgang med ti minutter fra klokka 09.20 til 09.30, og den siste fra klokka 17.40 til 18.00.

I motsatt retning kjører første hverdagsavgang klokka 05.45 i stedet for 05.40, og den siste klokka 20.45 i stedet for 20.20. Lørdag åpnes fergetilbudet klokka 07.45 til 08.00, og rundes av med avgang klokka 18.45 i stedet for 19.40.

Søndager- og helligdager framskyndes første avgang fra klokka 09.20 til 09.15. Til gjengjeld flyttes også siste tur til et tidligere tidspunkt, fra klokka 18.00 ellers i året til 17.45 med vinterruter.

Fullstendige rutetider er publisert på kommunens nettsider. De øvrige Byfergene, altså mellom Cicignon-Gamlebyen og Selbak-Lisleby, blir ikke påvirket av de midlertidige ruteendringene.

