Paul Holmsens vei stenges for gjennomkjøring frem til sommeren

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Fra 31. oktober og frem til sommeren 2023, blir Paul Holmsens vei stengt for gjennomkjøring mellom Joruns vei og Sandbækveien.

Årsaken er at det skal legges nye vann- og avløpsledninger i området. De gamle avløpsledningene er bygd som et fellessystem, som betyr at spillvannet transporteres i samme ledning som overvannet til renseanlegget ved Frevar.

Det skal også legges nytt fortau på strekka.

Fakta

Spillvann er avløpsvann, og vil her si alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann er drensvann og regnvann, og gjelder her vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk og utvendig drenering.

Stikkledninger er private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kilde: Fredrikstad kommune

Omkjøring for busslinjer

På grunn av den stengte veien blir det omkjøring for busslinje 116 og 187. Kommunen melder at det ikke kan kjøres ordinær rute via øvre del av Oredalen, og at bussene i stedet vil kjøre om Christianslund Allé.

Derfor blir følgende bussholdeplasser ikke betjent i perioden som vil vare minst et halvt år:

Oredalsveien, Oredalen Sandbækveien, Paul Holmsens vei 81, Joruns vei 32 A, Joruns vei og Skrellenveien.

Disse endringene vil ikke komme opp når man benytter seg av elektronisk rutesøk.

Kartutsnitt av strekka det skal utføres arbeid på. (Fredrikstad kommune)

Tar forbehold om endringer

Hele prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2023, skriver kommunen. De må imidlertid ta forbehold om endringer dersom det dukker opp uforutsette forhold over og under bakken. Arbeidene vil ifølge kommunen hovedsakelig foregå innenfor normal arbeidstid.

Her er noe av det beboerne i området må belage seg på:

I korte perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette vil bli tatt opp med berørte etter hvert som arbeidene går fremover.

Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner.

Rystelser ved grøftesprengninger.

Det vil bli midlertidig vannforsyning der kommunen stenger hovedvannledningen.

Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler kommunen å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene blir trillet til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de som ikke klarer dette selv.

