Nesten 3 mill. fra Fredrikstad da TV-aksjonen satte innsamlingsrekord

– Alle har vært spente på hvordan høye priser på strøm og andre økonomiske faktorer ville slå ut med tanke på hvor mye man ville klare å få inn. Nå ser man på resultatene at dette i alle fall ikke har påvirket så mye, folk gir likevel. Det viser at folk setter pris på TV-aksjonen og at dette er noe som er godt forankret i den norske folkesjela, sier varaordfører og leder for TV-aksjonskomiteen i Fredrikstad, Atle Ottesen (Ap) til Dagsavisen Demokraten.

Resultatene for 2022-utgaven av Norges største innsamlingsaksjon viser at det kom inn over 266 millioner kroner på landsbasis, den høyeste summen i absolutte kroner i TV-aksjonens historie.

Årets aksjon gikk til inntekt for Leger Uten Grenser og søsterorganisasjonen DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

– Vi i Leger Uten Grenser er så fantastisk imponert og stolte over alle de som i år har støttet årets TV-aksjon. Dette resultatet er over all forventning og vi er helt overveldet av både engasjementet og givergleden i år, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser i en pressemelding gjengitt av NTB.

TV-aksjonen 2022 Generalsekretær i den norske avdelingen til Leger Uten Grenser Lindis Hurum og lege Morten Rostrup kunne glede seg over et rekordhøyt beløp til deres arbeid gjennom TV-aksjonen 2022. (Heiko Junge/NPK)

Håper på enda mer

I Fredrikstad hadde det per mandag formiddag kommet inn 2.835.754 kroner, noe Ottesen er svært fornøyd med.

– Det syns jeg er et godt resultat, vi har fått inn mer enn vi hadde på samme tidspunkt i fjor og det er veldig bra. Mange av skolene hadde også bedre resultater enn i fjor, så vi kan ikke se annet enn at dette med digitale bøsser fungerer godt, og det er ingenting som tilsier at vi skal gå bort fra den løsningen så lenge man ser at resultatene går opp, sier varaordføreren.

I 2021 endte Fredrikstad til slutt opp på 3.029.493 kroner etter at alle donasjoner var registrert, og Ottesen har et håp om at sluttresultatet vil øke også i år.

Ser man på innsamlede midler per innbygger, viser de foreløpige resultatene i Fredrikstad 33,80 kroner, nest lavest i Østfold.

– Det er sikkert mange forklaringer på det, men det er vel omtrent som det pleier å være. Vi er uansett glade for alle penger som kommer inn, og så må folk få gi det de føler de har anledning til, kommenterer Ottesen.

Tilsvarende tall for Hvaler og Råde er henholdsvis 38,96 og 45,57 kroner, mens Aremark topper denne statistikken blant Østfold-kommunene med nesten 76 kroner per innbygger.

Skolesuksess

Som i fjor er det skolene og barnehagene som skal ha en stor del av æren for innsamlingsresultatet i Fredrikstad. Over en fjerdedel av de innsamlede midlene, hittil 770.301 kroner, har blitt hentet inn gjennom skoleløp og andre arrangementer i deres regi i dagene fram mot selve aksjonsdagen.

Aller mest ble det samlet inn ved Begby barne- og ungdomsskole (107.740 kroner), etterfulgt av Gudeberg skole (94.356) og Rød skole i Onsøy (82.955)

– Det har blitt gjort en formidabel innsats der ute, og jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for å få til dette. De har gjennomført ulike aktiviteter for å få inn midler, og samtidig satt søkelys på et svært viktig tema, så de fortjener en stor honnør. Uten dem hadde ikke dette vært mulig, og det er nettopp dette som er TV-aksjonen, at man stiller opp sammen, fastslår Ottesen.

Cicignon skole var en av mange skoler i Fredrikstad som gjennomførte skoleløp til inntekt for TV-aksjonen, og dermed bidro sterkt til den totale innsamlingssummen. (Hermund L. Kjernli)

Selv fikk han inn 600 kroner på sin egen digitale bøsse, mens ordfører Siri Martinsen (Ap) samlet inn hele 14.500 kroner. De øvrige ambassadørene kommunen hadde hentet inn til årets TV-aksjon sørget for ytterligere 14.100 kroner via sine bøsser, og Fredrikstads kommuneoverleger sto for over halvparten av denne summen.

– Alle som har opprettet digitale bøsser er på sitt vis ambassadører for TV-aksjonen, og det er det mange som har gjort. Så er vi ikke så opptatt av hvor mye som kommer inn i hver bøsse, men det at folk gir samlet sett, sier Ottesen.

Fredrikstad er en av kommunene som har valgt å droppe fysiske bøssebærere, og heller videreføre ordningen med digital innsamling til TV-aksjonen også etter at koronarestriksjonene ble fjernet. Den lokale komitélederen ser altså ingen grunn til å endre på dette inn mot neste års aksjon.

– Som jeg forstår det fra de i administrasjonen som jobber med TV-aksjonen, er tilbakemeldingene at dette er vellykket. Skolene vil ha det og er strålende fornøyde. Vi gjør ikke dette fordi det er en mer lettvint løsning, men fordi vi ser at det funker. Hvis ikke måtte vi vurdert å gjøre noe annet, men så lenge resultatene er som de er kommer vi til å anbefale å gå videre med denne løsningen også i årene som kommer, avslutter Ottesen.

---

Resultater TV-aksjonen 2022

Innsamlet beløp i østfoldkommunene per mandag formiddag (kroner per innbygger):

Fredrikstad: 2.835.754 (33,80)

Hvaler: 184.717 kroner (38,96)

Råde: 347.871 kroner (45,57)

Sarpsborg: 1.479.822 kroner (25,43)

Moss: 1.920.355 kroner (38,19)

Halden: 1.129.400 kroner (35,92)

Indre Østfold: 1.694.902 kroner (37,16)

Aremark: 99.924 kroner (75,99)

Marker: 205.997 kroner (57,57)

Rakkestad: 404.413 kroner (48,65)

Skiptvet: 215.306 kroner (55,98)

Våler: 230.399 kroner (38,96)

Østfold: 10.748.860 kroner (35,27)

Nasjonalt: 266.211.650 kroner (49,07)

---