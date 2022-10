Frp utfordrer regjeringen igjen om gratis sykehusparkering

Stortingsrepresentanten for Østfold har flere ganger tatt til orde for å innføre gratis parkering ved Sykehuset Østfold på Kalnes, men har møtt motstand.

Nå løfter Wiborg igjen saken til Stortinget. I sitt spørsmål til regjeringen påpeker han at sittende regjering tidligere har avvist forslaget. Og begrunner hvorfor han mener at avgiftsfri parkering ved sykehuset langs E 6 bør vurderes enda en gang.

– Mange mennesker har siden sist fått vesentlig dårligere økonomi som følge av regjeringens motvilje til å gjøre noe med de skyhøye prisene på strøm, drivstoff og mat. Vil statsråden og regjeringen nå snu og støtte Frps ønske om gratis parkering ved SØ?, spør Wiborg.

– Passer ikke for de fleste

Han viser til overfor Dagsavisen og flere andre medier at regjeringen nå også foreslår å øke egenandelene innen helse, og i tillegg øke prisene for medisiner på blå resept.

– Dette vil ramme flere hardt, men spesielt kronisk syke personer med svak økonomi, som jevnlig må på sykehuset, vil rammes ekstra hardt, mener Wiborg.

Stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) utfordrer regjeringen om sykehusparkering. Her fotografert på talerstolen ved en tidligere anledning. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Han påpeker videre at tilbudet om kollektivtransport til Kalnes ikke er godt for alle og upraktisk for mange.

– Enkelte kan sikkert benytte kollektivtransport, men for de fleste er ikke det aktuelt, da plasseringen av sykehuset på et jorde langs E 6, kombinert med dårlig kollektivtransporttilbud, gjør at dette ikke passer for de fleste. Vi snakker også i stor grad om mennesker som er syke og ikke kan ta kollektivtransport. Mange er avhengig av bilen og spesielt flere kronikere er ekstra avhengig av bilen, mener Wiborg.

«Alles rett til gode helsetjenester»

I sin begrunnelse for at parkering ved SØ bør bli gratis, påpeker Wiborg at «alle mennesker uavhengig av økonomi skal sikres gode og forsvarlige helsetjenester er et grunnleggende prinsipp i Norge».

Han fortsetter:

«Nå når flere sliter med å få «endene til å møtes» vil dyre parkeringskostnader på sykehusene ramme hardt. Spesielt for personer som jevnlig har behov for å besøke sykehuset kan kostnadene være for store. Det er mulig å lage praktiske ordninger som dette ved at nummerskilt registreres ved ankomst, knyttet til timeavtaler osv. Så det er fint mulig å unngå at personer som ikke skal på sykehuset benytter parkeringsplassene».

