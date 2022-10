Sigarettsmugler spilte med åpne kort

På ettermiddagen tirsdag 11. oktober ble en rutebuss på vei fra Malmö til Oslo stoppet for kontroll ved Svinesund tollsted. Passasjerene ble rutinemessig bedt om å gå ut av bussen mens flerbrukshunden Pip gjennomførte et søk på bagasjen.

– Dette søket resulterte i at Pip markerte for funn på en svart sekk. Alle passasjerene fikk derfor beskjed om å hente bagasjen sin ut av bussen, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Den svarte sekken inneholdt sigaretter, og viste seg å tilhøre en norsk mann i slutten av 40-årene som ble tatt inn på et rom ved siden av garasjen ved tollstasjonen for en nærmere sjekk.

– Han innrømmet da at han hadde med seg for mye sigaretter, og forklaret at han hadde vært i Polen og handlet disse, utdyper Grandahl.

Etter at alle passasjerene hadde hentet sin bagasje, lå det igjen en koffert i bussen. I likhet med sekken var denne fylt med sigaretter. Mannen ble spurt om også kofferten tilhørte ham, noe han raskt kunne bekrefte.

– Videre sa han at han hadde med seg til sammen 50 kartonger med sigaretter, noe som stemte bra med vår opptelling. Så han la alle kortene på bordet, og var let å ha med å gjøre sånn sett, forteller Grandahl.

De 50 kartongene, til sammen 10.000 sigaretter, ble beslaglagt. Smuglingen utgjør et forsøk på å unndra nærmere 40.000 kroner i avgifter, og mannen ble politianmeldt og kan vente seg en straffereaksjon i etterkant.

