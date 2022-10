Strømstøtte til lag og foreninger fortsetter: – Ville gått direkte utover fritidstilbudet til barn

Tidligere i år bestemte regjeringen at frivillige lag og foreninger også kan få søke strømstøtte, for å bøte på konsekvensene av de ekstraordinære strømprisene.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine. Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i januar.

For perioden april til juni, søkte 94 lag og foreninger i Fredrikstad om midler fra ordningen, og 90 av dem fikk innvilget til sammen 822.741 kroner.

Fra 19. oktober kan man igjen søke om støtte, denne gang for perioden juli til september. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.

Disse kan søke

For at lag og foreninger skal kvalifiseres til støtte, må søker ha et organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det er også mulighet for å søke om man er en frivillig virksomhet som ikke er registrert der, dersom «virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten», understreker Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dette kan for eksempel være frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus som hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Dette får du ikke støtte for

En kan få støtte dersom organisasjonen har et strømforbruk der den månedlige gjennomsnittsprisen er over 70 øre per kilowatt.

Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Har man derimot strømforbruk som knyttes til oppgaver som er lovpålagt gjennom oppdrag fra stat og kommune, som barnehage, barnevern og lignende, blir man ikke kompensert av denne ordningen. Det gis heller ikke støtte til utgifter som allerede er kompensert gjennom statlige støttestrømordninger, eller dersom virksomheten er under konkursbehandling.

