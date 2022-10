Frist i barnehagemeklingen ved midnatt – kan bli streik i Østfold

Til sammen 1.007 ansatte i 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet er omfattet av streikeuttaket til Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

– Får vi ikke på plass dette nå, vil mange av våre medlemmer tape fordi de ikke vil ha nok opptjening i den nye ordningen, sier Anne Green Nilsen, forhandlingsleder for Fagforbundet, til Klassekampen.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL skriver i en epost til avisa at PBLs pensjonsordninger er vel så gode som det offentliges, og at innmelding i fellesordningen vil ha engangskostnad på minst 1,4 milliarder kroner.

Videre heter det at det er knyttet usikkerhet til framtidige kostnader og innhold i ordningen fordi det fortsatt pågår forhandlinger om AFP i privat sektor.

Klassekampen skriver at partene har underskrevet protokoller om en felles målsetting om overgang til AFP, og arbeidstakerorganisasjonene omtalte det som et «regelrett avtalebrudd» da det først ble brudd i forhandlingene. PBL bestrider imidlertid dette, og Iversen framholder at forbundet ikke har gitt lovnader om AFP.

Tre av fire private barnehager – 2.066 og 2.881 barnehager – er organisert i PBL. Disse barnehagene sysselsetter over 36.000 arbeidstakere.

[ – Det er overraskende lett å overbevise ungdommer om fordelen ved å være organisert ]