Brems kollapset da vogntog skulle til bremsetest

Uorden har en tendens til å etterlate seg spor, så også på Svinesund. I dette tilfellet var sporet langt.

Fagfolkene hos Statens vegvesen forsto raskt at den tyske tungvekteren ikke skulle tilbake på veien med det første.

– Dette modulvogntoget kom seg ikke engang inn i kontrollhallen før feilen viste seg. Det er bra at det skjedde her, fastslår seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng i Statens vegvesen.

Heldig at det ikke skjedde på E6

Det tyske modulvogntoget var vinket inn av Statens vegvesen til en rutinekontroll tirsdag. I kontrollhallen skulle kontrollørene sjekke kjøretøyets understell og se til at det var forsvarlig å kjøre med. Blant annet utføres det da en bremsetest.

Da sjåføren var i ferd med å kjøre vogntoget inn i hallen, låste et av hjulene seg slik at det ble dratt bortover asfalten og etterlot seg et langt spor.

Årsaken var at bremseskiva delte seg på vei inn. En av bitene fra bremseskiva i oppløsning havnet i klem og gjorde at hjulet låste seg.

– Om den bremseskiva hadde delt seg mens vogntoget var i fart på E6, kunne resultatet vært et helt annet, poengterer Ørseng overfor Dagsavisen Demokraten.

– Bremsefunksjon bare på én side ville jo ført til at vogntoget mistet retning. Det kunne blitt en stygg ulykke, både for sjåføren og for andre bilister, forklarer Ørseng.

Dette er ikke første gang veivesenets folk er lettet over at bremsekollaps blir avdekket på kontrollplass.

Sprekker i bremseskiver er et ofte tilbakevendende problem som Statens vegvesen avdekker i sine kontroller av tungtransporten over riksgrensa.

– Her hadde luftsperra i skiva røket, slik at skiva ble for varm og til slutt gikk i oppløsning, forklarer Ørseng.

Kjøretøyet ble ilagt bruksforbud av Statens vegvesen og må repareres før sjåføren får tillatelse til å fortsette leveransen.

Ville fikse luftlekkasje med teip

109 tunge kjøretøy var innom tirsdagens rutinekontroll på Svinesund. Det resulterte i 53 pålegg om utbedringer av feil og mangler samt 35 kjøreforbud.

Blant synderne var et latvisk vogntog med en stor luftlekkasje i slangen som forsyner bremsene på tilhengeren. Slangen var løs og nær ved å hoppe av, ifølge veimyndigheten. Luftlekkasjen førte til dårligere bremseevne.

Vogntoget måtte parkeres og repareres til tross for at sjåføren mer enn gjerne ville ordne opp selv. Han hentet en teiprull for å lappe bremseslangen.

– Han fikk selvsagt beskjed om at det var uaktuelt å løse problemet på den måten. Trykket var alt for stort til at det ville gått, og ikke minst krever sånne defekter at autorisert verksted utfører reparasjon og godkjenner kjøretøyet for bruk, forteller Ørseng.

Teipløsningen speiler en generell holdning blant mange sjåfører, mener Ørseng.

– At de vil ordne opp selv handler om at det er kostbart å reparere og at mye annet også gir høye kostnader i tungtransporten. Det er dessuten mange om beinet og ofte kan det være et press fra sjefen om effektivitet og lønnsomhet, slutter seniorinspektøren.

