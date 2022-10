NAF: Overraskende at regjeringen fryser byvekstavtalene

I statsbudsjettet for 2023 sier regjeringen et overraskende nei til å inngå nye byvekstavtaler de neste årene. Det betyr at verken Kristiansand, Skien og Porsgrunn, Sarpsborg og Fredrikstad eller Drammen får inngå avtaler før tidligst i 2025.