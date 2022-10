– Trenden har vært at unge ikke hadde fokus på organisering. Den er i ferd med å snu.

Solidaritet og pensjon

LO-leder Vidar Schei i Fredrikstad tror koronapandemien har bidratt til at unge har fått opp øynene for nytten av å være organisert.

– Mange i den yngre generasjonen har funnet ut at egne tanker rundt solidaritet, samhold og jevnere fordeling stemmer godt overens med fagbevegelsens holdninger. Jeg tror en del i foreldregenerasjonen ikke alltid har vært like flinke til å formidle dette. Så ser vi jo også at samfunnet har fått et mer og mer egoistisk fokus.

– I 2020 fikk LO 6 500 nye unge medlemmer under 30 år, og 2 300 studenter. Men det er fortsatt mange unge som ikke ser organisering som nyttig?

– Ja, selvfølgelig. Det er to grupperinger. De som ikke har peiling på hva vi står for, og unge som føler et savn etter samhold og solidaritet. Men jeg må si at det er overraskende lett å overbevise ungdommer om fordelen ved å være organisert, mener Schei og legger til:

– Et annet moment er pensjon. Flere ser at pensjonen man kommer til å få fra staten blir dårligere og dårligere. For mange unge i dag – sannsynligvis langt under 40 prosent av inntekten før pensjonen tas ut. I tillegg får man med seg avtalefestet pensjon (AFP), og gode kort på hånda i lønnsforhandlinger rundt bedriftens innbetaling til obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Økt fagforeningsfradrag

I statsbudsjettet for 2023 økes fagforeningsfradraget til 7 700 kroner. En økning LO har jobbet med lenge, forteller Vidar Schei.

– Medregnet verdien av forsikringer nærmer fradraget seg det samme man betaler i kontingent.

Krisesituasjoner har alltid medført økning i LOs medlemstall.

– Selv i en tid med lave ledighetstall, opplever vi det samme nå, sier Schei.

– Mange ansatte ser veksten i antall konkurser, og tenker at egen jobb kan hende ikke er like sikker som man trodde. Det skaper bekymring og usikkerhet. Folk organiserer seg.

LO-leder Vidar Schei i Fredrikstad er ikke like begeistret for statsminister Jonas Gahr Støres bruk av begrepet: «Storrengjøring i arbeidslivet».

– Uten tvil, feil bruk av begrepet. Men at Støre-regjeringen har vært tydelige på kravet til seriøse arbeidsforhold, vedtaket rundt midlertidige ansettelser og en nasjonal punktliste for arbeidslivet kalt «Norgesmodellen» er bra. Det har medført ny kontakt til oss:

– Arbeidsgivere søker informasjon om hva som skal til for at bedriften får en tariffavtale. Den enkleste formen for å vise seriøsitet. Så avhenger selvfølgelig dette av at vi får mange nok organiserte i virksomheten. Det skal jeg innrømme ikke lykkes hver gang.

LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei og styremedlem Per Arne Hansen – begge Fellesforbundet – noterer medlemsvekst i kriseperioder. (Tomm Pentz Pedersen)

Unge i ubetalt prøveperiode

I sommer tok LO-leder Vidar Schei et kraftig oppgjør med seriøsiteten i Fredrikstad restaurantbransje.

– Vår viktigste oppgave blir fortsatt arbeidet med et seriøst arbeidsliv. Vi går på restaurant og skryter av maten. Men uten å tenke på hva servitøren tjener. Det var mange som mente at jeg generaliserte en hel bransje i mitt leserinnlegg. Ja, vi var på riktig vei. Bransjen hadde tatt grep og kommunen fulgt opp. Etter frafallet av ansatte under koronapandemien, og mange nye inn etter gjenåpningen – startet problemene. Den positive utviklingen snudde, forklarer Schei.

Pågangen av ansatte som søkte hjelp hos oss var stor, forteller han.

– I den verste perioden kom vi opp i 38 henvendelser fra ansatte i små og store serveringssteder. 8–10 av disse var gjentakende forhold, 2–3 med det vi oppfatter som ting satt i system. En klar strategi.

Schei er enig i utsagnet om at Norge har verdens mest seriøse arbeidsliv. Men ofte er det en gruppe som rammes av useriøsitet i møte med arbeidslivet, mener han.

– Det er de unge. Når de kommer til en restaurant og spør etter jobb, er flere fornøyd med et «Ja». Mange ganger spør de ikke om hva lønnen er, arbeidstiden eller annet. Vi har hatt unge arbeidstakere som har tatt kontakt og fortalt om fravær av lønnsutbetaling. Svaret de har fått når lønna etterlyses forteller vel det meste: «Du har vært under opplæring, det er ikke lønnet. Jeg er ikke så veldig fornøyd med deg heller, så vi velger å avslutte arbeidsforholdet. Eller så kan du jo få en ny prøveperiode.»

LO-leder Vidar Schei i Fredrikstad er bekymret:

– Unge som tar kontakt med oss om useriøse arbeidsforhold ordner vi opp i, med loven i hånd. Det verste er alle i gråsona, som vi ikke når. Unge som trekker på skuldrene av utnyttelsen, og det første møte med arbeidslivet. Det er trist.

