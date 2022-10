Skeive får nesten doblet støtte neste år

Støtten til skeive organisasjoner dobles nesten i statsbudsjettet for 2023.

– Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn. Derfor øker vi nå støtta til de skeive organisasjonene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Går riktig vei

Støtten til LHBT+-organisasjonene er i 2023-budsjettet foreslått økt med 15 millioner kroner. Pride-lederen i Fredrikstad, Hege Hansen, tror alle midler bidrar til å gjøre en forskjell:

– Det går riktig vei. Fortsatt er ikke totalbeløpet som overføres i støtte mye på landsbasis, men det er i alle fall en økning, sier hun.

Pengene til organisasjonene skal bidra til å bedre levekår og livskvalitet, blant annet til oppfølging etter angrepet 25. juni. To personer ble drept da en mann skjøt mot to utesteder i Oslo sentrum, deriblant London Pub, som er et populært utested blant skeive.

Mer forsiktig etter Oslo Pride

I budsjettforslaget dobler regjeringen tilskuddet til Oslo Pride. Fra en million til to millioner kroner i 2023. Hege Hansen var selv til stede under arrangementet i juni, og opplevde det rystende angrepet. Det har satt sine spor.

– Det har påvirket meg på mange områder, og jeg har vært mer forsiktig med hva jeg sier og hva jeg gjør. Samtidig så påvirker også fordommene meg året rundt. Dette er noe som må jobbes med – hele året – ikke bare under Pride-uka.

– Oslo Pride er kjempeviktig. De organiserer årlig Norges største skeive markering, og de tar imot folk fra hele landet. Vi øker tilskuddet for å sikre tryggere økonomiske rammer rundt arbeidet med arrangementet, skriver kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, i pressemeldingen.

Etablerer Safe Zone for skeive

– Hvor får Fredrikstad-Pride økonomisk støtte?

– Kommunen, lokale foreninger og politiske partier, svarer Pride-leder Hege Hansen, som nå aktivt jobber med å få etablert en møteplass for skeive i Fredrikstad.

– Mer enn noen gang ser vi viktigheten av å ha en trygg plass, en Safe Zone for skeive. Vi trenger å ha en Pride-uke i Fredrikstad hvor vi synliggjør og markerer mangfoldet vi har. Hvor mye det vil koste, vet vi ikke enda. Men vi jobber allerede nå med neste års Pride, og håper våre støttespillere fortsatt vil stille opp.

