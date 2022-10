Opptil 500 000 kroner venter på elbileiere i Fredrikstad

Støtteordningen ble etablert i slutten av oktober 2021. Med formål om å hjelpe beboere og hytteeiere som mangler biloppstillingsplass på egen grunn – og dermed ikke får montert lader til elbil.

– Det har ikke kommet noen søknader, sier klimarådgiver Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune til Dagsavisen Demokraten.

Minimum seks ladepunkter

Bakgrunn for støtteordningen var at mangel på hjemmelading ikke skulle bli et hinder for å kjøpe elbil. Derfor vedtok kultur- og miljøutvalget å bevilge midler fra Klimafondet.

Rasmussen vet ikke hva som eventuelt er en barriere for å søke om støtte. Men gjentar gjerne kriteriene for støtte til etablering av ladelag i Fredrikstad.

– Det er satt begrensninger for hvor mye et ladelag kan søke om. Eksempelvis kan ikke maksimalt støttebeløp overskride kroner 500.000. Det kan heller ikke tildeles støtte dersom kostnadene overskrider kroner 50.000 per ladepunkt. Videre kan Fredrikstad kommune støtte inntil 35 prosent av de samlede utgiftene knyttet til utbyggingen, og det må etableres minimum seks ladepunkter.

[ Ladelag kan få 500.000 i kommunal støtte ]

Klimarådgiver Grete Rasmussen. (Fredrikstad kommune)

Ladekabel over fortau

Parkeringssjef i Fredrikstad kommune, Frode Samuelsen, har tidligere fortalt at trafikkbetjentene ofte ser ladekabler over fortau og kommunal grunn. Samuelsen trekker spesielt fram bydelene Gamlebyen, Holmen og Apenesfjellet.

Vi som heier på elbilutviklingen, er også opptatt av at man skal lade på en forskriftsmessig og trygg måte. — Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening

Leder av Trara lokalsamfunnsutvalg, Per-Ivar Rasmussen, og Tor Erik Vindheim i Cicignon lokalsamfunnsutvalg var lite kjent med ordningen da Dagsavisen Demokraten kontaktet dem i mars. Snaut seks måneder etter at ordningen ble innført.

– Alle lokalsamfunnsutvalgene skal ha fått tilsendt informasjon om ladelag straks ordningen ble opprettet, sier klimarådgiver Grete Rasmussen.

---

FREDRIKSTAD KOMMUNES STØTTEORDNING TIL LADELAG

I noen områder av Fredrikstad mangler beboere og hytteeiere biloppstillingsplass på egen grunn. Manglende mulighet for hjemmelading kan dermed være et hinder for å kjøpe elbil. Fredrikstad kommune oppretter derfor en støtteordning til ladelag for å bistå beboere og hytteeiere i slike områder, slik at man også her kan ha elbil.

Støtten er finansiell. Beboerne må selv etablere ladelag og stå for utbyggingen. Etablering og drift kan gjøres sammen med profesjonelle aktører hvis ønskelig.

Fredrikstad kommune støtter inntil 35 prosent av de samlede utgiftene knyttet til følgende kostnader i prosjektet:

Anskaffelse av ladere ved første gangs anskaffelse

Anleggsarbeider ved første gangs anskaffelse

Eventuell leie av grunn de første to årene

Eventuelt anleggsbidrag til nettselskap

Maksimalt støttebeløp kan ikke overskride kroner 500.000. Dersom kostnadene inklusiv merverdiavgift overskrider kroner 50.000 per ladepunkt, vil det ikke tildeles støtte. Det må etableres minimum 6 ladepunkt.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

Ladeløsninger på kommunal grunn

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener kommunen bør vurdere elbileiernes behov for støtte til etablering av ladelag.

– Når ingen foreløpig har søkt bør man se på om tilbudet ikke treffer behovene godt nok. Dette er jo et positivt initiativ for å påvirke flere til å skaffe seg elbil, og sånne tiltak er vi veldig positive til. Vi i elbilforeningen mener kommunen kan gjøre mye for å få på plass ladeløsninger på kommunal grunn som ligger i randsonen til den tette bebyggelsen, slik for eksempel Oslo har gjort på Rodeløkka.

[ Solgte elbilen og kjøpte dieseldrevet – Gamlebyen-beboer ga opp ladekampen ]

Bu kjenner ikke til andre steder i Norge som tilbyr en lignende ordning til etablering av ladelag.

– Det vi ser flere steder er at kommuner har støtteordninger for borettslag og sameier til etablering av ladestasjoner på biloppstillingsplasser.

Christina Bu Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. (Mariam Butt/NTB)

– Er det mange som tar kontakt med spørsmål rundt hjemmelading?

– Ja, spesielt nye elbilister lurer ofte på hvordan de skal lade hjemme, og hvordan man får på plass en ladeboks. Noen medlemmer er opptatt av de nye reglene, og lurer på om de har tilbakevirkende kraft. Vi gir råd og veiledning og hjelper våre medlemmer til å få på plass god og sikker hjemmelading, svarer generalsekretær Bu.

– Det er fortsatt mange som legger ladekabel, endog skjøteledning, over fortauet for å få ladet elbilen. Får elbilforeningen tips om slike tilstander?

– Nei, egentlig ikke, men vi er kjent med at noen innimellom lader på denne måten og det vil vi advare mot. Vi som heier på elbilutviklingen, er også opptatt av at man skal lade på en forskriftsmessig og trygg måte, avslutter Christina Bu.

Stikkontaktlading utgår

Fra 1. juli ble reglene for å installere stikkontakter og industrikontakter, dersom formålet er elbillading, strammet inn. Bakgrunnen er den såkalte NEK 400 (forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner), men gammel norm kan benyttes ut 2022.

– Det tryggeste alternativet for hjemmelading er å installere ladeboks. Men selv om bransjeforskriften skjerper reglene for nye installasjoner rettet mot hjemmelading, er det ikke forbudt å nødlade fra stikkontakten om situasjonen skulle kreve det - og ladingen gjøres på mest mulig forsvarlig vis, skriver elbilforeningen. (Tomm Pentz Pedersen)

– Endringen i NEK 400:2022, som gjelder elektriske lavspenningsinstallasjoner, består i at det ikke lenger er lov å installere en jordet husholdningskontakt for bruk til daglig/regelmessig lading av elbil, sier Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening. Som anbefaler installering av en ladeboks:

– Dersom lading er formålet med en ny installasjon, må du installere en ladeboks med type 2-kontakt, sier seniorrådgiveren i elbilforeningens fagavdeling.

[ – Flere Gamlebyen-beboere kvier seg for å kjøpe elbil ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen