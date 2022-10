Nå blir det kortbetaling for elbiler på Grålum

For å lade elbil i Norge i dag må man manøvrere mellom en rekke forskjellige tilbydere, med ulike apper og betalingsløsninger. Det har vært et politisk press, både i Norge og EU, for å rydde opp i kaoset.

– Det har i lengre tid vært debatt om dette. Stortinget har i et vedtak bedt regjeringen se på mulighetene for å få til kortbetaling på ladestasjonene. Ladebransjen har sagt at det vil bli dyrt og vanskelig, men jeg forventer at det kommer et lovkrav, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Bu sier at det også i EU er en prosess i gang, der det er forventet at det blir et krav at alle hurtigladere skal ha kortautomat innen 2027.

Stian Mathisen, næringspolitisk leder i Recharge, forteller at de i disse dager tester ut kortløsning på noen av sine ladestasjoner.

– Det koster penger å gjøre dette, og det er derfor vi må gjennomføre testprosjektet før vi tar avgjørelsen på om vi skal gå videre med kortbetalingsterminaler på flere ladestasjoner. Det er mange som har etterspurt muligheten til å kunne betale med kort når de lader elbilen, så vi er glad for at vi endelig har de tekniske løsningene på plass for å kunne teste dette i vårt ladenettverk.

Tre steder

I første omgang skal Recharge prøve det ut ved Esso Vestby, på Grålum i Sarpsborg og i Kobbervikdalen i Drammen.

– Hva skal til for at dere setter opp kortterminaler på alle ladepunktene?

– Det avhenger av om folk faktisk bruker kortbetalingen i stedet for de andre betalingsløsningene, og hva tilbakemeldingen fra kundene er, sier Mathisen.

I tillegg til kortterminaler ønsker Bu i Elbilforeningen såkalt e-roaming. Det vil si at man bare trenger én app – og ikke en til hver av ladeoperatørene.

– Selvsagt må vi ha en overgangsperiode, det er over 5000 hurtigladere i Norge. Men kort er en minimumsløsning, e-roaming bør også komme, sier Bu, og nevner at kortlesere allerede er på plass i Tyskland og Danmark.

– Det har ikke kommet sterke signaler verken den ene eller andre veien fra regjeringen angående krav til kortbetaling i ladestrategien. Derimot har det kommet sterke signaler fra EU om at det vil komme et krav om kortbetaling derfra, og det vil i så fall være EØS-relevant og bli innført i norsk rett, sier Mathisen i Recharge.

