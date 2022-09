Sunniva og Carmen: – Man blir faktisk sliten av å ikke gjøre noe

Ungdomsskoleelevene Sunniva Frøne-Hauger (14) og Carmen Jølstadengen (14) fra Spydeberg er samstemte:

– Når vi ikke har noe å gjøre er det viktig å ha et sted å gå til. Det høres kanskje litt rart ut, men man blir faktisk mer sliten av å ikke gjøre noen ting.

Viktig sosial møteplass

Indre Østfold kommune tok grep da lærerstreiken ble trappet opp. Med utvidede åpningstider i kommunens fire ungdomshus. Dagsavisen møtte ungdommene i Spydeberg ungdomshus, kun timer før lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Onsdag er elever og lærere tilbake i klasserommet, etter at 326 lærere i Indre Østfolds grunnskole har vært i streik. Over 3200 elever, fordelt på ni barneskoler og fire ungdomsskoler, har vært berørt.

For fjortenåringene Sunniva Frøne-Hauger og Carmen Jølstadengen er ikke det viktigste at bordtennis, biljard, fotballspill eller airhockey er tilgjengelig i ungdomsklubben. Det å ha en sosial møteplass hvor man treffer venner betyr mest.

– Jeg har faktisk vært mer sosial under streiken enn ellers. Skole og lekser tar jo vanligvis mye av tiden. Nå er jeg ute hver dag, sier Sunniva til Dagsavisen.

– Men det er dumt å gå glipp av læring, skyter Carmen inn, som likevel mener lærerstreiken har vært lettere å leve med enn koronapandemien:

– Hjemmeskole og stadig innføring av restriksjoner var mye verre, uten tvil.

Rekordoppmøte

På spørsmål om det skal bli godt å komme tilbake til en normal hverdag på Spydeberg ungdomsskole, gliser Sunniva Frøne-Hauger og Carmen Jølstadengen.

– Hva skal vi si? Litt ja, og litt nei. Men én ting må du få med. Det er noe som mødrene våre garantert er veldig glade for:

– Det har aldri vært mer strøkent på rommene våre enn det er nå. Nå har vi tid til å rydde.

Jannicke Hauge Jansen er leder av ungdomsklubben i Spydeberg:

– Det er ingen tvil om at tilbudet har vært populært. De første ungdommene har kommet når vi åpner døra klokka 11:00. Mandag kunne vi notere 60 unge i lokalet.

Ungdommene har et sterkt behov for å komme sammen med jevnaldrende. I en sosial setting. — Renata Markota, avdelingsleder for ungdomshusene i Indre Østfold





Savnet etter fellesskap

På kort varsel snudde Renata Markota, avdelingsleder for ungdomshusene i Indre Østfold, seg rundt da kommunen så behovet for utvidet åpningstid i ungdomsklubbene.

– Mandag i forrige uke kom det en forespørsel fra beredskapsgruppa i Indre Østfold kommune. Etter en intens formiddag kunne vi åpne ungdomshusene samme ettermiddag, smiler Markota, og legger til:

– Dette er et gratis tilbud, og vi må selvfølgelig ha en forsvarlig bemanning. Honnør til alle medarbeidere som stilte opp umiddelbart.

Responsen på tilbudet, hvor det har kommet opptil 70 ungdommer samtidig, har krevd ekstra bemanning. Men uavhengig av streiken har avdelingsleder Renata Markota sett en markant økning av kontaktsøkende ungdommer i år.

– Ungdomshusene åpnet på nyåret etter korona-nedstengning, og det var naturlig nok mange som kom. I snitt 130 ungdommer på fredager. Dette holdt seg stabilt fram til sommeren. Vanligvis tar det litt tid etter ferier før vi ser hvilket antall som blir «normalen», det kryper gjerne oppover. I år var det stor pågang første åpningsdag etter sommerferien, forteller hun.

Markota er ikke i vil om hva som er årsaken:

– Ungdommene har et sterkt behov for å komme sammen med jevnaldrende. I en sosial setting. Vi ser også at det ikke nødvendigvis må være nære venner. Savnet etter fellesskap skaper pågang hos oss.

Renata Markota, avdelingsleder for ungdomshusene i Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

– Flere trenger hjelp

Støtte og veiledning er viktige oppgaver for avdelingsleder Renata Markota og resten av staben i Indre Østfolds fire ungdomshus.

– Vi må være tilgjengelige. Ha åpne dører. Det er flere som trenger hjelp, da blir det vår oppgave å støtte og lede ungdommene til riktige instanser i kommunen. Vi henviser hvis det er nødvendig – og har et tett samarbeid med helsesøster, ungdomsteam, forebyggende avdeling i politiet med flere.

Nå har vi mistet mange timer i matte, norsk, engelsk og naturfag. Det har vært kun samfunnsfag og gym som har stått på timeplanen. — Isak Emberland Falkø (14)

Savner skolehverdagen

Liam Lindquist Moen (14), Emil Edvardsen (15), Christer Krokeide (13) og Isak Emberland Falkø (14) er ofte innom ungdomshuset i Spydeberg. Spesielt under lærerstreiken.

– Det er noen timer på skolen jeg er glad for å slippe, innrømmer Liam Moen.

– Men samtidig betyr jo det at jeg har mistet læring. Det har jeg ikke lyst til.

Emil Edvardsen, Liam Lindquist Moen, Christer Krokeide og Isak Emberland Falkø er ofte innom ungdomshuset i Spydeberg. (Tomm Pentz Pedersen)

Under streiken har elevene på Spydeberg ungdomsskole kun hatt mellom fem og sju timer med undervisning i uka.

– Dagene hvor vi har startet sent gjør at døgnrytmen har endret seg, forteller Isak Emberland Falkø, som er klar for en ordinær skolehverdag igjen:

– Joa, det har vært deilig å kunne sove noen timer ekstra på morran. Men det er også ting man savner. Nå har vi mistet mange timer i matte, norsk, engelsk og naturfag. Det har vært kun samfunnsfag og gym som har stått på timeplanen. Motivasjon til å lære har jeg i alle fall fortsatt.

