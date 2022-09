Det regner mer, men huseierne bekymrer seg lite

I en pressemelding skriver Fremtind at en fersk undersøkelse Respons analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, viser at ni av ti huseiere er lite bekymret for boligen sin i møte med klimaendringer.

– Vi bør være mer opptatt av å ruste husene våre for et fuktigere klima. Mange norske eneboliger begynner å bli gamle, og vi snakker stadig oftere med kunder har fått sine eiendommer og verdier skadet eller tapt i flom, skred eller styrtregn, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Til nå i år har varsom.no sendt ut nær 230 varsler om blant annet store mengder nedbør, flom og kraftig vindkast. Det er nesten ett varsel per dag.Undersøkelsen viser at de yngste huseierne er mer bekymret enn eldre for om boligen tåler mer vær og vind. Det er respondentene i Trøndelag som er minst bekymret.

– Nå som høsten er her, bør du sjekke taket, anbefaler skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind. (Fremtind)

Flere skader på eldre hus

– Snittalderen på husene vi forsikrer er på over 40 år. Vår skadestatistikk viser samtidig at det er betydelig flere skader på boliger eldre enn 30 år, enn på nyere boliger, sier skadeforebyggeren.

Ifølge Finans Norge har forsikringsbransjen registrert over 326 000 værrelaterte vannskader (vanninntrengning utenfra, tilbakeslag og stopp i avløp og frost) og over 117 000 naturskader (storm, flom, skred, stormflo og jordskjelv) i Norge siste ti år. Samlet erstatningskostnad på disse skadene er på over 28,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i forhold til de foregående tiårene.

– Med stadig mer nedbør og fuktigere klima er vedlikehold og forebygging viktigere enn noen gang – spesielt for de med eldre hus, sier Hofstad-Nielsen.

[ Se lesernes bilder fra storflommen i Fredrikstad ]

Sjekk taket

Utsetter du nødvendige oppgraderinger og vedlikehold av huset, kan det føre til kostbare skader som kunne vært unngått. – Nå som høsten er her, bør du sjekke taket. Halvparten av skadene vi registrerer på hus og boliger er vannskader, og veldig mange av disse skyldes utett tak og vegger, sier skadeforebyggeren.

Det er kundene som har ansvar for å vedlikeholde taket og reparere det ved behov. Oppstår det en lekkasje som skyldes manglende vedlikehold, vil forsikringen kun dekke reparasjon av de innvendige skadene og ikke skaden på selve taket.

– Skulle det oppstå vannskade i huset, er det allerede for sent. Vedlikeholdsplikten har du hele tiden, oppfordrer Hofstad-Nielsen.

