«Politimannen Erik» skremmer bilistene

Etter ombygging av Elvestadkrysset i Hobøl har hverdagen til boligeierne Kristin og Øystein Thomsen blitt et mareritt. Fartssenkende tiltak og redusert hastighet er noe mange ønsker seg i sitt boligområde. For paret i Elvestadveien har fartsdump og skiltet 40 kilometer i timen slått motsatt vei.

Rister som et jordskjelv

Rett utenfor tomannsboligen i Elvestadveien må trafikken passere over en fartsdump på fylkesvei 120.

– Det er mange bilister som ikke respekterer fartsgrensa, og får seg en ubehagelig opplevelse i møte med asfalten. Men verstingene er noen av tungtransportsjåførene, forteller Øystein Thomsen, og legger til:

– Når vogntog med blokkeringsfrie bremser plutselig bråbremser foran fartsdumpa og deretter smeller over hindringen skaper dette bevegelser i grunnen. Som forplanter seg inn i stua vår. Det rister så kraftig i huset at det kan minne om et jordskjelv.

– Vi aksepterer selvfølgelig at vi bor ved en trafikkert vei, men da må alle sjåfører respektere hastigheten på stedet, sier Kristin Jelstrup Thomsen og Øystein Thomsen i Elvestadveien, Hobøl. (Tomm Pentz Pedersen)

«Erik» på verandaen

På fylkesvei 120 sør for Elvestad har det skjedd flere ulykker. Kristin og Øystein Thomsen mener fartskontrollene utenfor boligen forsvant etter at veien ble bygd om. Det medførte kreative ideer til hvordan paret skulle få forbipasserende til å respektere fartsgrensa.

– Først hang jeg opp en refleksvest på støyskjermen. Den fungerer suverent når det er mørkt. Deretter monterte jeg en dummy fra et overvåkingskamera på toppen av gjerdet. Men gjennombruddet kom med politimannen «Erik» sittende på verandaen i andre etasje. Han flytta inn rett før sommeren. Selv om «Erik» ikke er veldig nærme fylkesveien, er det mange som hiver inn bremsene ved synet av det man tror er en laserkontroll, ler Øystein Thomsen.

– Vi oppnår det vi ønsker. Forbipasserende reduserer farten til skiltet hastighet, støyen går ned og grunnmuren på huset unngår flere skader.

Tidsskriftholder, rundpinne, refleksvest, solbriller, skyggelue og ørepropper – ispedd en dose kreativitet – «Erik» får forbipasserende til å respektere fartsgrensa på 40 kilometer i timen. (Tomm Pentz Pedersen)

Falsk trygghet

Problemene for paret i Hobøl har pågått siden anleggsarbeidene med nytt kryss startet for mange år siden. Sprekker i grunnmuren ble oppdaget, og ingeniørfirmaet Rambøll ble engasjert av Viken fylkeskommune til å dokumentere tilstanden på tilstøtende bygninger i anleggsperioden.

– Det er én fartsdump på denne lille strekningen, og selvfølgelig ble den plassert rett på utsiden av huset vårt. Man kaller veien en miljøgate, for oss har det blitt en miljøversting med støy og risting, sier en oppgitt Kristin Jelstrup Thomsen.

Fylkesvei 120 mellom E18 og E6 blir ofte brukt av tungtransport, i tillegg er det etablert flere massemottak langs veien. Kristin Jelstrup Thomsen og Øystein Thomsen har eid boligen siden 2002. Nabohuset har skiftet eiere flere ganger de siste ti årene.

– Hadde vi bodd midt i et boligfelt, ville vi sannsynlig ha jublet. Men her er fartsdump og nedsatt hastighet til 40 kilometer i timen en falsk trygghet.

Begge er klar over at «avsløringen» av fartskontrolløren på verandaen kan medføre dårligere effekt.

– Nå tror jeg neppe vi blir bedt om å fjerne ham, men skjer det, forsvinner han selvfølgelig. Det viktigste for oss er å få satt søkelyset på en håpløs situasjon, avslutter Kristin Jelstrup Thomsen.

– Merkingen på fartsdumpa må males opp flere ganger i året. Brå oppbremsing og skraping fra kjøretøy som slår ned i bakken sliter bort belegget, forteller nabo Øystein Thomsen. (Tomm Pentz Pedersen)

Med falsk overvåking på gjerdet og «Erik» på verandaen i andre etasje håper Kristin Jelstrup Thomsen og Øystein Thomsen bilistene respekterer fartsgrensa. (Tomm Pentz Pedersen)

