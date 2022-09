Konferanse skal gi norsk-svensk samarbeid et løft etter koronakrisen

Derfor trommer de sammen til en større konferanse på tvers av en rekke sektorer.

– Under pandemien ble det tydelig at det er en riksgrense mellom Norge og Sverige. Dette ønsker vi å endre på og i stedet «booste» grenseregionen vår, sier prosjektleder Annika Daisley i Svinesundkomiteen.

5. oktober samles næringsdrivende, politikere, foreningsmedlemmer, forskere og offentlig ansatte i Viken og Västra Götaland, som jobber med samarbeid over svenskegrensa – innen næringsliv og arbeidsmarked, turisme, miljø, kultur, energi, transport og innovasjon – til en inspirasjonsdag i Halden.

Transportkø ga ringvirkninger

Koronapandemien skapte vidstrakte konsekvenser i de to grenseregionene, som Svinesundkomiteen jobber for å holde sammen som én region uten landegrensa som hinder.

– Vi har et felles bo- og arbeidsmarked. Stengt grense skapte store utfordringer for veldig mange, både i jobbsammenheng og personlig, kommenterer ordfører Linda Engsmyr i Svinesundkomiteen til Dagsavisen Demokraten.

Det viser også at vårt regionale, grenseløse samarbeid betyr noe også på nasjonalt nivå. — Linda Engsmyr, ordfører i Svinesundkomiteen, om at to statsråder kommer

Koronapandemien gjorde at grensa ble et slikt hinder – for hele samfunnet.

– Det ble veldig synlig at vi har en riksgrense da overgangene ble stengt. De som fikk lov til å passere, måtte over Svinesund. Slusing og testing satte yrkestransportører fast i flere timer lange køer, og kjøre- og hviletidsbestemmelser forsinket transporten ytterligere. Det skapte store økonomiske konsekvenser for transportfirmaene og for dem som ventet på varene. Det ga store ringvirkninger, beskriver Engsmyr.

Et sentralt tema på konferansen er hvordan å løfte næringslivet gjennom det grønne skiftet. På gjestelisten står både Norges næringsminister Jan Christian Vestre og Sveriges minister for utenrikshandel, Anna Hallberg.

– Nå føler vi oss sett

Engsmyr tar det som et sterkt signal at begge land sender en statsråd.

– Vi har kjempet under pandemien for å bli sett på nasjonalt nivå, med særlig vekt på hvor dramatisk stengte grenseoverganger og en sluse på Svinesund rammet yrkestransporten og alt den er koblet til. Vi hadde en god dialog med begge lands transportforbund, men sammen følte vi at vi ikke ble hørt. Da var det veldig lang vei mellom Oslo og Stockholm, beskriver Engsmyr, og fortsetter:

– Nå føler vi oss sett. To ministere kommer, og det tar vi som et sterkt signal. Det betyr at de har sett hva vi slet med. Det er veldig positivt, og vi tar det som et signal på at de har tatt oss seriøst, selv om signalet kommer sent. Det viser også at vårt regionale, grenseløse samarbeid betyr noe også på nasjonalt nivå, og det gjør det jo opplagt for alle dem som jobber sammen på tvers av grensa, poengterer Engsmyr.

Ordfører Linda Engsmyr i Svinesundkomiteen. (Privat)

Hun forsikrer at Svinesundkomiteen vil gripe muligheten statsrådbesøkene gir.

– Det gir oss anledning til å komme med tilbakemeldinger direkte til øverste nivå. For vi må sørge for at vi ikke havner i en slik situasjon igjen, påpeker Engsmyr.

Selve konferansen finner sted på Brygga kultursal, før middag og underholdning flytter begivenheten til Fredriksten Festning.

Svinesundkomiteen har ambisjoner om å gjøre det norsk-svenske samarbeidet enda sterkere enn det var før pandemien. De ser konferansen i Halden som en god start.

– Vi har jobbet mye over mange år med å koble svenske og norske aktører innenfor eksempelvis næringsliv, turisme og kultur. Det ble vanskelig å opprettholde da man ikke lenger kunne møtes fysisk. Nå vil vi bygge opp igjen det gode samarbeidet og bli enda bedre enn før, slutter Engsmyr.

