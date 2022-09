Vilt og uhemmet? – Det skal ikke være slik, sier gravlundssjef

– Det er tydeligvis makt i kirkens grønne fingre, sier en Dagsavisen Demokraten-leser, og legger til:

– Selvfølgelig flott at det er frodig på gravstedene som kirken har tatt ansvaret for. Men når man ikke ser verken skrift eller gravstøtte burde det kan hende vært valgt en annen type sommerblomst?

Besøkende gir beskjed

Bjørn Thore Amundsen er gravlundsjef i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Han er enig med avisas leser.

– Det skal ikke være slik. Vi ønsker selvfølgelig ikke store planter som gjør at skrift og støtte ikke er synlig.

Gravlundsjefen opplever ofte at kirkegårdsbesøkende sender en melding.

– Enten er det for dårlig plantet, ellers så gror det for mye. I år har vi i tillegg slitt med mye meldugg på plantene, sier Amundsen, som forsikrer om at han og staben har fokus på riktig valg av gravstøtteplanter:

– Det er noe vi jobber med kontinuerlig. Riktig høyde, vekstkurve og helst planter som blomstrer både tidlig og sent i sesongen er ønskelig. Når det er sagt: Årets kraftige vekstsesong, som vi ser på noen av gravstedene vi har fått ansvaret for, velger vi å la stå slik det har grodd. Skulle vi ha begynt å kutte og beskjære ville det ikke blitt noe pent.

Busker ikke tillatt

3.000 gravplasser har den Den norske kirke i Fredrikstad påtatt seg ansvaret med å stelle.

– Et antall som holder seg stabilt, forteller gravlundsjef Bjørn Thore Amundsen.

– Gravstell kan man kjøpe som én pakke og betale én gang i året – eller sette penger i det vi kaller et gravstøttefond – da planter og steller vi til pengene er brukt opp. Sommerstell koster 1460 kroner i året, og helårsstell 1915 kroner per år.

– Er det regler for hva og hvordan man kan plante ved en gravplass?

– Egentlig ikke så mange. Det viktigste er at man holder seg innenfor plantebedet. Høye busker bak eller ved siden av gravstøtten er ikke tillatt, avslutter Amundsen.

