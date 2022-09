1300 deltok på Stafett for livet: – En ubetinga suksess

For første gang har Stafett for livet blitt arrangert i Fredrikstad. I 24 timer har deltagerne gått runde etter runde, for å vise kampen kreftpasientene går igjennom, og hvordan det alltid bør være noen «på banen» for den som er syk.

– Dette kan man kalle en ubetinga suksess. Det er helt vanvittig, spør du meg, sier stafettleder Alf Haugen i Kreftforeningen.

Tur-retur New York

Startskuddet gikk klokken 13.00 på lørdag. Da var det ifølge Haugen rundt 700 deltakere påmeldt. Etter hvert som timene gikk, kom flere nysgjerrige til. En fornøyd stafettleder kan konstatere at det til slutt var 1300 som gikk runder for kreftsaken i løpet av døgnet.

– Hver runde var på 550 meter, og til sammen ble det løpt 20.900 runder. Det tilsvarer faktisk at disse menneskene gikk tur-retur New York, sier han.

En motivasjonsstolpe som viste deltagerne hvor mange runder det var til ulike reisemål. (Tommy Skauen)

Underveis i stafetten var det underholdning i form av turn, dans og musikk, og ulike work shops for de hvilende deltagerne.

– Det var en så god tone og stemning. Man hadde plutselig en arena der man kunne snakke med andre i lignende situasjon. Helt på bakkeplan, vanlige folk som gikk og snakka sammen, forteller Haugen.

Hvor mange penger som har blitt samlet inn, vet ikke Haugen enda. Men han forteller om et lag som var veldig engasjerte under stafetten.

– En mann som gikk for kona si, hadde et lag med bortimot seksti deltagere. Det laget alene har gjennom digital innsamling og lykkehjul med gevinster, fått inn over 25.000 kroner.

Fredrikstad turnforening hadde oppvisning i Kirkeparken. Det var et av flere kulturelle innslag gjennom døgnet. (Tommy Skauen)

– Det er primært et pr-konsept, for å skape blest omkring arbeidet som blir gjort, og folka som er berørt. At man husker på at man skal være der på banen for dem, enten i et sånt arrangement eller i det daglige, fortsetter han.

– Blir det Stafett for livet i Fredrikstad neste år?

– Kan ikke tenke meg noe annet, sier en motivert Haugen.

[ Anett (45) har hatt livmorhalskreft tre ganger: – Jeg hadde ingen symptomer (+) ]

– En stor opplevelse

Anett Thorsen har vært kreftfri siden 2011, og deltok på stafetten for å kunne gi noe tilbake. (Privat)

– Det er noe av det sterkeste jeg har vært med på i hele mitt liv. Jeg gråt så mye, sier Anett Thorsen.

Hun var en av dem som samlet lag og deltok på stafetten i helga. Til Dagsavisen Demokraten har hun tidligere fortalt sin historie om hvordan hun fikk livmorhalskreft tre ganger, og overlevde.

Thorsens hadde mange med seg på laget sitt, men det stoppet henne ikke fra å gå gjennom hele døgnet selv.

– Jeg gikk i alle timene, og tok bare pauser for å drikke, spise og gå på do. Det var noe med hele stemningen der, som gjorde at det ikke ble så tungt. Å ha alle rundt, se alle som klarte. Da vil man klare selv også, sier hun.

Hun roser arrangører og deltakere, og kaller stafetten en stor opplevelse. Når hun får høre at alle til sammen gikk tur-retur New York, blir hun imponert.

– Laget mitt kom seg forbi Geilo, det er jo langt det og, ler Thorsen.

Med 571 runder i løpet av 24 timer, kom Anett Thorsen og laget seg til Geilo, og vel så det. (Privat)

[ Kreftforeningen: 200 000 kvinner har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år ]