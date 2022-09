Stengte trebruer gjenåpner neste uke

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at alle spesialinspeksjoner er utført på de 14 bruene som ble stengt etter kollapsen på Tretten bru 15. august.

– Det ligger en enorm jobb bak at vi nå kan bekrefte at Moumbekken bru vil bli åpnet for ordinær trafikk kommende mandag. De to neste bruene som det er mål om å åpne mot slutten av neste uke, er Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesvei 206 i Åsnes kommune. For disse to bruene vil det ved åpning foreløpig bli vektrestriksjoner, sentrisk kjøring i ett felt og lysregulering, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Bruene ble stengt fordi de er konstruksjoner som ligner sterkt på Tretten bru.

