Fant harepest på campingplass

En hare med bakteriesykdommen tularemi er oppdaget på Bevø Camping i Torsnes, opplyste Fredrikstad kommune mandag.

Foreløpig er det ikke rapportert om smitte til mennesker i sommer, men bakterien – også kalt harepest – kan smitte fra dyr til menneske ved direkte kontakt eller via vann, kjøtt eller ekskrementer, advarer kommuneoverlegen.

Smitter via drikkevann

De siste tre-fire årene har det typisk vært påvist smitte hos to til ti personer i Fredrikstad årlig. Første kvartal i år er det rapportert om to tilfeller av personer smittet med harepest.

– Det er til en hver tid noe tularemi i naturen og funnet på Bevø bekrefter at det er det i vårt område nå, uttaler kommuneoverlegen på kommunens nettsider.

Spesielt hare og små gnagere er utsatt for denne bakteriesykdommen. Når den smitter fra dyr til menneske, skjer det ofte via drikkevann ved at eksempelvis mus eller lemmen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.

Typiske symptomer

Man kan også bli smittet ved å puste inn muselort i forbindelse med rengjøring eller ved å håndtere harer i forbindelse med jakt.

– Hunder og katter blir i liten grad rammet av tularemi, og det er ikke grunnlag for å gå ut med generelle forsiktighetsregler knyttet til kjæledyr. Jegere bør likevel være klar over at dyr kan overføre smitte til mennesker via slikking i ansiktet, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har denne smitten. Jegere bør være spesielt oppmerksom på dette i forbindelse med harejakt nå, sier kommuneoverlegen.

Normalt gir harepest milde symptomer på sykdom, der de vanligste er influensalignende symptomer som feber, hodepine og tretthet, ifølge kommuneoverlegen. Harepest behandles med antibiotika.

Ettersom det er påvist harepest i Fredrikstad nylig, og det kan smitte utenfor enkeltmenneskers kontroll, gir kommuneoverlegen følgende råd om hvordan man kan redusere sjansen for å bli smittet:

Råd for å forebygge smitte av harepest

Det bør vises forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av selvdøde harer og smågnagere.

I forbindelse med harejakta bør jegere være oppmerksomme på sykdomstegn hos haren.

Muselort (på hytter etc.) bør fjernes med våt klut for å hindre oppvirvling.

Folkehelseinstituttet har råd og tiltak for drikkevann. Man skal særlig være oppmerksom ved bruk av drikkevann som hentes fra brønner og andre kilder i naturen.

Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Kilde: Kommuneoverlegen i Fredrikstad

