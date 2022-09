Varmestua jubilerer – høyeste bursdagsønske er flere tidgivere

– Det man i alle fall kan si, er at dette har blitt noe mye mer enn den tradisjonelle varmestua, som handler om mat og omsorg. Vi gjør det også, men nå gjør vi mye mer, sier virksomhetsleder Jorid D. Bertelsen ved Varmestua i Fredrikstad til Dagsavisen Demokraten.

Det var 7. oktober i 2002 at tilbudet – som drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad med støtte fra kommunen, Helsedirektoratet, lokalt næringsliv, lag, foreninger og privatpersoner – åpnet dørene for aller første gang. Og det har skjedd mye i løpet av de 20 årene som har gått siden.

– Blant annet driver vi med ulike aktiviteter, og prøver å ha ett aktivitetstilbud for gjestene våre hver dag, enten på huset eller at vi drar ut. Og så har vi det vi kaller en miljøtjeneste. Det handler mye om å prøve og hjelpe gjestene, som gjerne lever kaotiske liv, med å rydde i det kaoset, forteller Bertelsen.

– De aller fleste av gjestene våre har ruskonsulent, fastlege, psykolog, LAR og verger, men det er ikke alltid like lett for dem å benytte seg av det hjelpeapparatet fordi de lever det livet de lever. Da prøver vi å bistå der vi kan, og være et bindeledd, fordi vi er i den unike posisjonen at gjestene våre kommer hit av egen fri vilje. Det gjør de kanskje ikke på alle de andre stedene, legger hun til.

– Fine menneskemøter

Bertelsen anslår at de har rundt 100 unike brukere som benytter seg av tilbudene deres i varierende grad, noen daglig og andre en gang i uka eller måneden.

– Noen kan vi se hver dag i en periode, og så kan de være borte noen måneder før de plutselig er tilbake igjen, forteller hun.

Gjestene våre, brukergruppa, møter ofte sosionomer og psykologer – folk som bruker en metode og er høyt utdannet – mens her er det folk som møter folk. — Jorid D. Bertelsen

Per i dag er det tre ansatte ved Varmestua som fyller til sammen to årsverk. I tillegg har de over 50 frivillige – eller tidgivere som de kalles i Blå Kors – som er helt essensielle for å opprettholde driften av det viktige tilbudet.

– De bidrar til å få hjulene til å gå rundt, men også veldig tydelig og synlig med medmenneskelighet, som er en av verdiene til Blå Kors. Gjestene våre, brukergruppa, møter ofte sosionomer og psykologer – folk som bruker en metode og er høyt utdannet – mens her er det folk som møter folk. Og vi hadde ikke fått til det uten tidgiverne, som er helt vanlige folk, akkurat som gjestene våre. Det blir veldig fine og ekte menneskemøter, fastslår Bertelsen.

Varmestua har holdt til i Farmanns gate 20, det karakteristiske gule bygget, siden oppstarten i 2002. (Hermund L. Kjernli)

I forbindelse med 20-årsmarkeringen har de derfor satt opp en ønskeliste til jubilanten. På denne står både kaffe, sukker, melk, puter til utemøblene, planter, kinobilletter og opplevelser – men kanskje viktigst av alt, nye tidgivere.

– For å få hele kabalen til å gå rundt, er vi avhengige av å ha ganske mange navn på lista vår. Og så er det stadig vekk noen som flytter eller slutter, stadig utskifting, så vi trenger alltid flere som kan hjelpe oss og bidra. Noen av tidgiverne våre har tre faste vakter i uka, mens andre har en fast i måneden eller enda sjeldnere. Det er veldig forskjellig hvor mye tid folk har, og man gir den tida man har tilgjengelig, forteller Bertelsen.

– Så man forplikter seg ikke til å stille opp for eksempel hver mandag og onsdag?

– Absolutt ikke! Nesten alle jeg snakker med som skal begynne her som frivillige har akkurat den bekymringen, at de er redde for å forplikte seg for mye, men vi tilpasser vaktlistene ut fra når man kan og når man vil. Det er noe med det å være frivillig, at man skal stille opp av egen, fri vilje.

Stor takknemlighet

Og den frivillige innsatsen som legges ned, får også de beste skussmål fra brukerne selv.

– Døm er råflinke som faen! Spesielt ho litt eldre dama som var her på torsdag, trur jeg det var. Kommer med teen før jeg har spurt om å få, og sånne ting, sier Tommy Pettersen kontant.

Når Dagsavisen Demokraten treffer han og kompisen Tore Pettersen i bakgården, har de nettopp fått flunkende nytt fiskeutstyr fra en av de ansatte ved Varmestua. Og det er langt fra første gangen det skjer, forteller de.

– Vi har fått tre stenger også, og fire sneller. Tenk å få det her ‘a? Dæven, det er jo helt knall!

Det er aldri «nei, det har vi ikke». Her heter det «jeg skal gå og se». — Tore Pettersen om gjestmildheten ved Varmestua

De to fiskeglade karene, som for øvrig ikke er helt enige om hvem som får mest fangst, er klokkeklare på at både menneskene og huset som utgjør Varmestua har en spesiell plass i hjertene deres.

– Hadde jeg ikke hatt Varmestua, hadde jeg gått mye sulten og uten mat. Så der har jeg mye å takke dem for, det er helt sikkert, sier Tore.

– Det gjelder meg og! Det betyr nesten alt, skyter Tommy inn.

Fotoutstillingen som er satt sammen i anledning jubileet gir et glimt av hverdagen ved Varmestua. (Hermund L. Kjernli)

Ved siden av fiskeutstyr og mat, kan brukerne også få utdelt klær når de trenger det. Og det sosiale miljøet er ifølge Tommy også upåklagelig.

– De som jobber her har sørget for at det har blitt mye bedre. Før var det salg og alt mulig, men nå har det blitt rydda opp i alt sammen. Så det er ikke noe å klage på her, alt er helt topp.

– Det er aldri «nei, det har vi ikke». Her heter det «jeg skal gå og se». Og da blir det alltid til at de finner noen sko, gensere eller hva det måtte være. Det er helt utrolig, supplerer Tore.

Åpent hus

I anledning jubileet har det blitt hengt opp en fotoutstilling i den gamle stallen vegg i vegg, som nå har blitt til et aktivitets- og hobbyrom. Der kan man se bilder som viser noen av de faste gjestene og litt av historien til Varmestua så langt.

En tilsvarende utstilling kan også ses i vinduene i Aarumgården, og ble avduket allerede i august, da brukerne og tidgiverne var invitert til en egen jubileumsmarkering.

– Det var veldig hyggelig, fint vær, en skikkelig fin sommerdag. Så hadde vi et band som spilte musikk, grilling og god stemning, oppsummerer Jorid D. Bertelsen.

Tirsdag inviteres både samarbeidspartnere, støttespillere og hele resten av Fredrikstad til å feire de første 20 årene, og få et unikt innblikk i den jobben som gjøres ved Varmestua. Der vil det også, i tillegg til den nevnte fotoutstillingen, bli vist en film om Varmestua.

– Da får vi besøk av ordføreren som skal ønske velkommen. Vi åpner hele huset, sånn at det er mulighet for alle til å se hva som befinner seg på innsiden. Jeg tror det er mange i Fredrikstad som er litt nysgjerrige på det, vi får i alle fall stadig vekk forbipasserende som stikker hodet inn porten og lurer på hva som skjer her, så dette blir dagen hvor man kan komme på besøk og få en omvisning, sier virksomhetslederen.

Både hun og administrerende direktør Ingunn K. Skaara i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vil si noen ord i anledning jubileet, som også gjestes av nasjonal leder for gatenære tilbud i Blå Kors, Jostein Hågan. Men selv om noen av jubileumsgjestene er prominente, har de valgt å holde serveringen på et uhøytidelig nivå og i ekte Varmestua-ånd.

– Da vi planla, snakket vi en del om hva vi skulle servere, skulle vi ha snitter eller noe annet, det var mange forskjellige forslag. Så landet vi på det vi stort sett har på Varmestua hver dag, og det er brødskiver med enkelt pålegg. Vi tenkte at det ville bli fint, avslutter Bertelsen med et smil.

Utstillingen bringer fram mange minner for både Tommy, Jorid og Tore. (Hermund L. Kjernli)

