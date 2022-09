Besteforeldre krever solceller på kirker og skoler

– Nå tjener staten en formue på energi, så derfor sier vi at den skal gi så det monner til alle tiltak som ikke belaster klimaet, slik for eksempel vedfyring og olje gjør.

Det sier leder Elisabeth Golding i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i Søndre Østfold. Tirsdag kveld blir tematikken bredt diskutert på et åpent debattmøte i Fredrikstad domkirke.

– Vi må redusere klimabelastningen nå for å gi våre barnebarn levelige forhold i framtiden, sier Golding til Dagsavisen Demokraten.

Besteforeldrene krever at kirker og skoler går foran i å produsere lokal energi for å bidra til levelige forhold også for framtidige generasjoner. De vil at det offentlige, som tjener stort på høye energipriser, skal gi økonomisk støtte til dette.

Vi ødelegger naturen unødig. Det gjør derimot ikke solceller. — Elisabeth Golding, leder for Besteforeldrenes klimaaksjon i Søndre Østfold

Kirken som moralsk spydspiss

I midten av august anslo VG, basert på ekspertkilder, at staten så langt har tjent 38 milliarder kroner fra 1. januar til 19. juli. 11 milliarder har gått til strømstøtte.

Solceller på kirketak er prøvd to steder i Norge. Strand kirke i Rogaland, som var den første som fikk solceller på taket, har produsert mer strøm enn den kan bruke selv, ifølge BKA. Den andre er Sarpsborg kirke.

I debattmøtet stiller blant andre seniorkonsulent Hans Jürgen Schorre i Kirkerådet, som vil redegjøre for hvordan kirkene har tatt i bruk solceller.

Biskop Kari Mangrud Alvsvåg vil ta opp kirkens «medansvar for å ta vare på skaperverket», arkitekt Asbjørn Løvholen i Viken fylkeskommune vil si noe om mulighetene for strømsparing og strømproduksjon i skoler og offentlige bygg.

Og Golding vil på vegne av BKA altså slå et slag for å redusere klimabelastningen.

– Det innebærer støtte til solceller på offentlige bygg, først og fremst kirker og skoler, men gjerne også barnehager og sykehjem. Vi tenker at kirken bør moralsk gå foran som et godt eksempel. Videre bør det gis støtte til private som vil benytte varmepumper i stedet for å brenne masse ved om vinteren, sier Golding.

BKA påpeker at det koster å investere i solcellepaneler, men argumenterer for at dagens svært høye strømpriser raskt vil gjøre solceller til en lønnsom investering.

– Likevel har slett ikke alle råd til å gjøre investeringen selv, poengterer Golding.

Tverrpolitisk engasjement

For en måned siden tok også strømforskere, overfor VG, til orde for en utstrakt grad av statlig støtte til energibesparende tiltak, som etterisolering og installering av varmepumper og solcellepaneler på tak.

Besteforeldrenes klimaaksjon er en tverrpolitisk organisasjon, som vil motvirke menneskeskapt global oppvarming. Lokallaget Golding er leder for, Søndre Østfold, har 105 medlemmer.

BKA ser global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden. BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte, mener de. Og at politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land er uansvarlig.

Organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon er et ekte, tverrpolitisk engasjement for barnebarnas framtid, poengterer Elisabeth Golding, som selv har hatt en fot i flere partier. (Martin Næss Kristiansen)

– Vi bruker og kaster, eller bruker ikke og kaster, både mat og klær over en lav sko. Og vi ødelegger naturen unødig. Det gjør derimot ikke solceller, smiler Golding, som også selv må kunne sies å engasjere seg tverrpolitisk og først og fremst som bestemor til barnebarna fra 2 til 11 år:

Som ung representerte Elisabeth Golding Unge Høyre. Senere har hun vært medlem i KrF. Ved siste valg stemte hun Venstre. Og hun har fire barn som stemmer fire ulike partier, blant annet en datter som hele veien har stemt SV.

– Denne kampsaken er i vår alles felles interesse, slutter hun bestemt.

