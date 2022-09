Fjerner midlertidig bru for Moumbekken

De midlertidige vegfyllingene vil samtidig også bli fjernet. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Moumbekken bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk 16. august etter at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet kollapset. Dette ble gjort som et føre-var-tiltak.

- Ettersom det nå ser ut til å gå raskere enn forventet å få gjenåpnet den eksisterende trebrua, fjerner Statens vegvesen den midlertidige brua. Ny informasjon og strengere krav til stabilitet etter Gjerdrumsulykken gjør at vegfyllingene inn mot brua samtidig blir massutskiftet for å få bedre stabilitet. Arbeidet starter denne uka og blir fullført neste uke, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

- Samtidig arbeider vi så raskt som mulig med å gjøre ferdig gjennomgangen av det tekniske på trebrua etter spesialinspeksjonene, slik at beslutningsgrunnlaget for å kunne åpne blir klart, avslutter Eiterjord.

