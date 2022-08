På fredag skyer det til

Over hele landet blir det en rolig helg med lite vind. Unntakene er langs kysten der vil blåse litt mer. Det blir også regn, skyet og spredt regn nordpå.

– Fredagen skyer det til på Østlandet og det blir litt spredt regn. Dette sprer seg nedover langs kysten av Sørvestlandet, men jo lenger vest du kommer, desto mindre regn, sier vakthavende meteorolog Marit Berger, til NTB.

Rolig gjennom helgen

Med skyene faller også temperaturen i Sør-Norge. På Vestlandet ventes rolig vind, mye pent vær, men muligheter for morgentåke fredag. Slik vil været holde seg på Vestlandet gjennom hele helgen, ifølge meteorologen.

I Trøndelag skal temperaturen stige inn i helgen. Fredag er det ventet 17 grader i Trondheim. Det skal bli rolige værforhold. Også i Nordland kan folk se fram tin en fin inngang på helgen. Men her skal det blåse litt.

– Det blir ikke mer enn frisk bris. I Troms skyer det til og mange steder kommer det litt regn. Jo lenger sør i Troms du er, desto mindre blir sjansen for regn. I Finnmark blir det en del vind og spredte regnbyger, sier meteorologen.

[ Ny vannledning skal gjøre Engelsviken-området mindre sårbart (+) ]

Best i Trøndelag og Nordland

Ifølge meteorologens prognoser skal været stort sett holde seg uforandret gjennom lørdagen. Det er i Trøndelag og Nordland det ventes mest sol og minst skyer.

– Lørdag blir det mye pent vær her, sier meteorologen.

Yr sier at det lørdag skal bli 18 grader i Bergen, 8 grader i Tromsø, 15 grader i Trondheim og 13 grader i Oslo.

– Det blir mye pent vær over store deler av landet også søndag. Men mange steder vil det være mulighet for morgentåke som klarner opp utpå dagen. Det blir fint helt opp til Nordland. I Troms skyer det til og i Finnmark kan det ventes spredte regnbyger. Jo lenger nord og øst du er, desto større er sjansen for å oppleve regn, sier Marit Berger, til NTB.

[ Trafikkerte Fredrikstad-veier stengt i lange perioder (+) ]

(©NTB)