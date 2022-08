Opphetet ordførerdebatt på Litteraturhuset lettet på økonomi-sløret

Det var mandag kveld at Litteraturhuset i Fredrikstad arrangerte et folkemøte, og etter beskrivelsen skulle høstens første debattmøte på Litteraturhuset Fredrikstad gå rett inn i det store samtaleemnet i byen det siste halvåret – en kommuneøkonomi «på felgen».

At det primært var politisk interesserte og medlemmer fra lokalpolitikken som møtte fram, var derfor ikke overraskende. Debatten kunne man også følge hjemmefra via sending i Fredriksstad Blad, så hvor mange i sekkebetegnelsen folk flest som fikk med seg debatten er usikkert.

Bakgrunnen for møtet, er at kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold før sommeren la fram en svært omfattende og inngripende sparepakke, kalt Bærekraft25, som betyr betydelige kutt i en rekke tilbud og tjenester fram til 2025. Sparepakken ble vedtatt i bystyret før sommeren.

– Skjærer med ostehøvel

Møtet startet med at Øivind Lågbu, politisk kommentator i Fredriksstad Blad, redegjorde for noe av bakgrunnen til at kommunens økonomi nå har store utfordringer, og pekte blant annet på at kommunen har minus i driftsinntektene selv om de kommer ut i pluss i regnskapene. Og at kommunen har høyere driftskostnader enn andre sammenlignbare kommuner, som Drammen.

– Det har primært tre årsaker. De har fått inn mer i skatt enn beregnet, de sakker akterut i gjennomsnittsinntekten til folk i kommunen, som nå ligger på 84 prosent av landssnittet. Og de har tatt inn mer i pensjon, enn beregnet. Men det kan ikke holde i lengden, å basere seg på ekstrainntekt, og gå i minus år etter år, sa Lågbu, som også pekte på kommunens høye gjeldsgrad og på at for hver prosents renteøkning, øker kommunens gjeld med 40 millioner kroner.

I tillegg scorer kommunen høyt på blant annet barnefattigdom, har langt flere unge uføre enn sammenlignbare kommuner, og det er bekymringer for effekten av sosial arv og hvordan kommunen skal komme seg ut av den nedadgående økonomiske spiralen.

– Når det kommer til kommunens forslag til kutt, synes jeg de kunne vært tøffere, og ikke bare bruke ostehøvelen her og der.

Øivind Lågbu, politisk kommentator i Fredriksstad Blad, fikk åpne folkemøtet. Bak ham står konferansierer Roy Conradi Andersen og Jon Jacobsen til venstre, og Bjørnar Laabak (FrP), Erik Skauen (MDG), Silje Waters (SV), og Trond Svandal (V) til høyre på scenen. (Tomm Pentz Pedersen)

– Feil sammenligningsgrunnlag

Dette snudde kommunedirektøren helt om på, da hun fikk svare.

– Vi har politikere med ambisjoner, som ikke kutter alt i første sving, og det har jeg respekt for, mente Nina Tangnæs Grønvold.

Hun mente at det blir feil å sammenligne Fredrikstad og Drammen, ettersom Fredrikstad kommune blant annet har flere innbyggere med større behov for tjenester. Og at selv om kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer, har de jobbet med underskuddene helt siden Agenda Kaupang-rapporten fra 2018, som foreslo et mål om en samlet årlig kostnadsreduksjon på 130 millioner kroner i løpet av 5 år (2018-2022).

– Og de 130 millionene er tatt med i de 400 millionene vi vil ha i besparelser i Bærekraft25. Men faktum er at det trykker på nedenfra, vi har vært inne i en ekstraordinær periode med korona og deretter krig, og det er økte kostnader også for kommunen på strøm og annet. Det har ikke vært tiden for omstilling. Men fremover må Fredrikstad kommune ha mot til å gjøre ting annerledes, vi må kanskje gjøre ting som strider med det vi har lært på skolen, og vi må gjøre ting enklere og til en lavere kostnad. Det vil kreve mer ledelse og administrasjon, mente hun.

På spørsmål om hvor nært kommunen nå er ROBEK-registret, svarte hun at det er et stykke igjen.

– Vi har penger igjen både på dispensasjonsfond og andre steder. Nå må vi stå sammen og framsnakke hverandre, og sammen sørge for at det ordner seg i Fredrikstad.

Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør i Fredrikstad, på folkemøte om kommunale innsparingstiltak. (Tomm Pentz Pedersen)

– Trengs å luftes ut av Rådhuset

At kommunen er topptung, var det flere som påpekte. De fire partirepresentantene som var invitert til å delta i debatten, Silje Waters (SV), Erik Skauen (MDG), Bjørnar Laabak (Frp) og Trond Svandal (V), var alle inne på det høye antallet ansatte i kommuneadministrasjonen. Noe som også kom opp i kveldens siste element, ordførerdebatten.

– Fredrikstad kommune er tett integrert. Det er åpenbart at det trengs å luftes ut av Rådhuset, mente Arne Sekkelsten (H), som for øvrig påpekte at politikerne diskuterer smådetaljer, uten å adressere elefanten i rommet.

– Dere diskuterer hvor dere skal plassere pynten på kaka, men snakker ikke om størrelsen på kaka? Det er ikke betaling på byferja som får dere ut av denne myra. Kommunen har et enormt etterslep, der rundt 14 skoler står og forfaller. Hvis man pusser opp en i året, tar det 14 år. Vi har sagt ifra lenge om at dere må endre kurs, hvis ikke styrer dere skuta på grunn, mens dere bare spør hvilken farge vi vil ha på redningsvesten?, mente han

Ordfører Siri Martinsen (Ap) utfordret Høyre på at dersom de skulle diskutert deres forslag til besparelser, måtte de ha kuttet 800 millioner og ikke 400.

– Vi har laget en 300 siders rapport om omstillinger som vi må innføre. Og det innebærer at vi må gjøre ting annerledes, men endringene må komme over tid, parerte hun.

Sekkelsten løftet også fram at en stor del av problemet til Fredrikstad kommune, er at det er så høy andel personer som står utenfor arbeidslivet.

– Noen vil ikke jobbe, noen kan ikke jobbe, og noen får ikke jobbe. Og det må vi gjøre noe med. Ja, det er mange eldre i Fredrikstad, og det er mange med behov for hjelp, og det kommer en stor eldrebølge. Men hvem er det som kan hjelpe oss med det? Jo, unge personer i arbeid, som betaler skatt. Vi må bygge og investere for å tiltrekke oss flere arbeidstakere, og hva er det de ser etter? Det er skole, jobb og infrastruktur. Det er disse områdene vi må prioritere. Det er unge som må være med og bære eldrebølgen, mente han.

