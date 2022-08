Fadderukene ved HiØ er i gang: Vil gi de nye studentene starten de håper på

– Det har vært mye planlegging!

Det sier Andrea Mickelson Stenhaug (20), som er nestleder i fadderstyret ved HIØ.

Andrea Mickelson Stenhaug (20) er nestleder i fadderstyret ved HiØ, og går andreåret på vernepleiestudiet. (Privat)

Hver uke i forkant av skoleåret har fadderstyret møttes for å sikre de nye studentene en god start på skoletiden. Det gjør de ved å organisere studentene i faddergrupper, som ledes av faddere, for at de kan bli kjent med studiested, byen og medstudentene.

– Det er jo en enda bråere overgang for studentene enn før, i hvert fall for de som har gått på videregående uten å ha eksamen, eller nesten å ha vært på skolen. Og så kommer de i klasser på nesten 130 stykk, sier hun.

Myk start, men fullt kjør

Også i fjor var fadderuka digital. Selv om samfunnet har vært fritt for koronarestriksjoner en god stund, er det dermed likevel en spenning knyttet til gjennomføringen av oppstarten.

– Vi har satsa på at alt skal foregå på campus i byene, men i går hadde vi en speedfriending digitalt da. Det er kanskje tryggere for noen å se et par ansikter før man møter opp, tror hun.

Men nå er det altså fullt kjør. Og de har forsøkt å sette sammen to uker som kan gi de nye studentene alt de har sett for seg, forteller Andrea.

– Vi har tenkt litt sånn, hvis vi var nye studenter etter år med pandemi, hvordan ville vi at det skulle vært?

Rebuser i byene, konserter og aktivitetsdager står for tur. Endelig kan også studentene ved både Campus Halden og Campus Fredrikstad treffes på Olympiaden.

Olympiaden er et av høydepunktene i fadderukene ved HiØ. Da samles studentene ved begge campus i Halden for aktivitetsdag. Her fra 2019. (Bård Halvorsen - fotograf ved Høgskolen i Østfold)

Der blir det både hinderløyper, tautrekking, boblefotball og slush-maskin. De har også sørget for å tilrettelegge for dem som sitter i rullestol.

Det er nemlig viktig for fadderstyret at det finnes tilbud til alle, understreker Andrea.

– Nå kan man endelig samles igjen, og vi vil sørge for at det blir en fadderuke som inkluderer alle. Vi har lagd store og små arrangementer, og vi har også tilrettelagt for at de med barn kan møtes, på arrangementer som er alkoholfrie. Også har vi selvfølgelig de store arrangementene vi har drømt om, forsikrer hun.

[ Student på boligjakt? Dette må du vite før du leier bolig (+) ]

Viktig for det sosiale

I fjor flyttet Andrea selv fra Stange til Fredrikstad for å studere. Som fadderbarn gikk hun glipp av mye av den tradisjonelle innkjøringen.

– Jeg meldte meg som fadder fordi jeg vet litt om hvordan det er å være ny. Nå kan jeg sørge for at de som kommer i år får den starten de håper på, og som jeg skulle ønske at jeg fikk.

Ved studiesteder rundt om kring er det ulik praksis på hvor mye fadderuka inneholder, og om den varer i en eller to uker. HiØ har arrangementer designet for de nye studentene frem til utgangen av neste uke. Da håper fadderstyret at de er litt mer klar for å ta fatt på studiene.

– Fadderuka er viktig fordi det kommer nye studenter, mange har flyttet hit til byen. Det handler om å finne noen trygge ansikter, bli kjent med folk, skolen ikke minst, og byen man skal studere i, sier Andrea.

Hun vet at fadderne spiller en viktig rolle i denne startfasen. Nye studenter vet hvor de kan henvende seg, og gjennom de organiserte aktivitetene får studentene danna et fellesskap.

– Vi prøver å sørge for at de får en fin start på studiet, avslutter hun.

[ Liam kastet seg inn i første skoledag (+) ]