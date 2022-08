Sjekket trafikken ved skolestart – de fleste slapp med skrekken

– Vi ser etter om barn er sikret i henhold til regelverket når folk er ute og kjører bil. De aller minste skolebarna skal bruke ekstra sikringsutstyr, mens noen av de eldre på barneskolen kan bruke bare belte, sier spesialrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken til Dagsavisen Demokraten.

I forbindelse med oppstarten av et nytt skoleår er de ute på skolene i distriktet for å veilede og informere foreldre som frakter barna til og fra skolen, og på den aller første morgenen gikk turen til Lisleby og Nøkleby skole.

– Det vi er opptatt av, hvis beltet er i bruk, er at det skal strammes godt over hofta og ligge flatt på kroppen, utdyper Mathisen.

Tre barn uten sikring

Og det var ikke alle som hadde sørget for at sikkerheten var på stell da spesialrådgiveren tok en kikk inn i bilen. Han peker på flere tilfeller han beskriver som «graverende», og som kunne fått store konsekvenser for sjåførene om ikke utrykningspolitiets (UP) patrulje på stedet var opptatt med fartskontroll.

Blant annet kom han over en bil der ingen av de tre barna var sikret på korrekt vis, ett av dem attpåtil helt uten belte, noe som i utgangspunktet skulle resultert i 2.500 kroner i bot og to prikker på førerkortet per usikrede barn.

Spesialrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken. (Hermund L. Kjernli)

– Hadde politiet vært på plass der og da, ville det kommet inn en del penger til statskassa og blitt delt ut en del prikker til føreren. I verste fall hadde det endt med førerkortbeslag, sier Mathisen.

– I stedet slapp de unna med en vennlig oppfordring om å sikre barna riktig senere, og det håper jeg skal gå bra. Trygg Trafikk er på for å veilede, ikke for å ta noen. Og så sier vi «ha en fin dag» med et smil, og håper de gjør det bedre ved neste anledning, legger han til.

Flere kontroller

Det ble likevel delt ut noen forenklede forelegg for fartsovertredelser i Leiegata, selv om det lenge var stille på den fronten. På tampen av kontrollen ble to biler målt til å holde for høy hastighet i 30-sonen i Leiegata som går langs Nøkleby skole.

Frøydis fra UP, som ikke ønsker etternavnet sitt publisert, er likevel positivt overrasket over at de ikke måtte vinke inn flere.

– Det er jo bra. Da er det godt varslet, og folk følger de anvisningen som blir gitt, fastslår hun.

– Mange bilister er nok litt ekstra påpasselige ved skolestart, og så er det jo mye informasjon om skolestart og mange kontroller overalt, så da tenker nok kanskje folk seg litt mer om før de kjører for fort. Men man ser at det alltid er noen som har dårlig tid på morran, sier Frøydis videre.

Hun kan også opplyse at UP vil ha en rekke lignende kontroller i dagene og ukene som kommer, for å sjekke stå også ved de andre skolene i distriktet.

– La barna sykle eller gå

Selv om tonen stort sett var god mellom Trygg Trafikks spesialrådgiver og sjåførene han kom i prat med, skulle han gjerne sett at han traff på litt færre foresatte på parkeringsplassen utenfor skolen.

– Vi oppfordrer jo folk til å la være å bruke bilen og heller la barna sykle eller gå til skolen. De aller fleste bor rundt i nærheten av skolen sin, og har kort skolevei, sier Paal-Gunnar Mathisen.

– Det er ekstra mange som ferdes på skoleveiene akkurat nå, nettopp fordi mange kjører barna sine til skolen. Da blir det mye trafikk. Så hvis man er nødt til å kjøre, ikke kjør helt til døra. Slipp de av noen hundre meter fra skolen, så de får litt luft på veien til skolen, og skoleveien blir sikrere for alle andre, avslutter han.

