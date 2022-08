Avduket Fredrikstads regnbuebenker: – Et fargerikt bilde på mangfoldet

– I dag hyller vi dem som har kjempet kampene før oss, det er en hyllest til mangfoldet – og det er en hyllest til grenseløs kjærlighet mellom mennesker. I dag markerer vi at Fredrikstad er, og skal fortsette å være, en by med plass til alle – uansett hvilket kjønn du identifiserer deg med og hvilket menneske du forelsker deg i. Sammen skal vi kjempe for kjærligheten. Sammen skal vi ta knekken på intoleranse og diskriminering. Sammen skal vi gjøre Fredrikstad til en by for alle, og ikke bare de fleste.

Det sa Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen til de frammøtte da hun fredag ettermiddag avduket de fargerike benkene. Tidligere denne uka åpnet hun Fredrikstad Pride, som avsluttes med parade gjennom sentrumsgatene og fest lørdag, men Martinsen benyttet også taletida til å minne om at dette er en sak som må vies oppmerksomhet også når det ikke er festival.

– Som en rekke andre viktige kamper, er nemlig ikke denne kampen over, noe det meningsløse angrepet i Oslo i juni viste oss. Skal kampen vinnes må den kjempes daglig. Alle dem som tenker at dette er en sak som vies for stor oppmerksomhet, at den ikke angår en selv: De tar feil. For det første sier statistikken at de fleste av oss har et familiemedlem, en kollega eller en i omgangskretsen som er såkalt skeiv. For det andre: Et tolerant og inkluderende samfunn angår oss alle, fastslo ordføreren.

– Gir trygghet

Det er Fredrikstad Pride som har tatt initiativ til å få på plass benkene, og kommunen har stilt seg bak og ordnet dem. I første omgang skal de pryde Stortorvet, før kommunens kunstkomité skal finne en passende permanent plass i byen.

– Jeg håper de vil bidra til å vise mangfoldet vi har her i byen, og til trygghet for skeive, sier styreleder Hege Hansen i Fredrikstad Pride til Dagsavisen Demokraten.

Også hun holdt en kort tale under avdukingen, der hun utdypet hvilken betydning det nye møblementet har.

– Det er en stille bekreftelse på at det er greit å være meg, sa Pride-leder Hege Hansen om de nye benkene på Stortorvet. (Hermund L. Kjernli)

– Det er en stille bekreftelse på at det er greit å være meg. Det er et fargerikt symbol på mangfoldet vi har i Fredrikstad. For det å komme et sted hvor det er et regnbuesymbol, det gir trygghet. Det gjør at jeg og vi føler oss som den delen av samfunnet vi er. Den delen som kalles oss. Oss alle. For det er viktig å bli sett, det er viktig å bli akseptert. Og det er så utrolig viktig å få være seg selv. Ingen skal måtte flytte vekk fra Fredrikstad for å være åpen om seg selv. Det markerer denne benken, fastslo Hansen.

– Så en stor takk til Fredrikstad kommune som ser hvor mye denne benken har å si og vil bety framover. Vi er stolte av oss, og vi er stolte av byen vår, la hun til.

Holdningsoppgjør

Ordfører Siri Martinsen pekte samtidig på at benkene vil ha en viktig funksjon som påminnere om at det fortsatt er mange som skjuler hvem de er, og ikke opplever friheten til å være seg selv, i frykt for hets og diskriminering.

– Sånn skal vi ikke ha det. Vi har alle lik verdi uavhengig av kjønn, seksuell legning, tro og hudfarge.

– Heldigvis har holdningene våre opp igjennom årene blitt bedre. Ikke minst er det gledelig å se at de oppvoksende generasjoner viser en mye mer positiv holdning til LHBTI-personer, der har mange av oss som er voksne mye å lære. Vi må rett og slett kvitte oss med utdaterte holdninger, sa Martinsen i sin tale.

