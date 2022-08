Leserne har talt – Vidar er vinner av årets Fotosommer!

Hver sommer siden 1978 har Demokraten-lesere delt blinkskudd av sine beste sommerminner med oss. I lørdagsutgavene har vi trykket et utvalg av bildene, og kåret ukas vinner. Hvor Vidar Andersens blinkskudd av barnebarnet var ett av dem.

Det magiske lyset

Vinneren smiler fra øre til øre når han hører at stemningsbildet av barnebarnet Sophie (7) har blitt kåret til folkets favoritt. Bildet av Sophie Talgø-Andersen er tatt i sanddynene på Nordjylland i Danmark. Juryens begrunnelse for at Andersens foto fortjente en plass i finaleheatet taler for seg selv:

«Bildet har en gjennomgående dus palett som gir det en ro og harmoni som vi falt for. Lille Sophie har et sterkt blikk som drar oss inn i bildet og det vakre sommerlandskapet.»

Etter å ha tilbrakt utallige sommerferier i Danmark med familien, og som ivrig hobbyfotograf, forstår Vidar Andersen hvorfor kunstmalere i sin tid var så begeistret for landskapet.

– Jeg er ingen kunstner, men det er noe med lyset og fargene. Det er morsomt at avisas jury vektla dette i begrunnelsen.

Livslang hobby

Årets fotosommervinner har tidligere jobbet som markedskonsulent i Demokraten. Fotointeressen har fulgt ham siden valgfaget på ungdomsskolen.

– Fotografering og videoredigering er fortsatt en hobby jeg setter stor pris på, forteller Vidar Andersen, som tydeligvis har klart å føre interessen videre.

Datteren Cecilie har også sendt inn bilder til årets Fotosommer. Barnebarnet Sophie, som er avbildet på årets vinnerbilde, har nylig overtatt bestefars gamle kamera.

Om ikke vinnerlykke i Fotosommer’n viser seg hvert år hos familien, kan Vidar Andersen dele et morsomt minne.

– Det er faktisk ikke først gang hovedpremien i sommerkonkurransen havner her i Blomsterveien. I 1985 vant min avdøde svigerfar Odd Egil Hansen, og fikk en tur til Portugal.

Årets vinner av Dagsavisen Demokratens Fotosommer får fotoprodukter til en verdi av 4000 kroner fra CEWE Japan Photo. Vidar Andersen har ikke rukket å tenke på hva hovedpremien skal investeres i:

– Vi får se. Det er flere ting i fotobagen som gjerne kan fornyes. Et kamera med trådløs overføring av bilder har lenge stått på ønskelisten.

Demokratens Fotosommer

Fotokonkurranse som har vært avholdt årlig siden 1978

Arrangeres i år i samarbeid med CEWE Japan Photo og Fredrikstad Kino.

Hver uke har juryen plukket ut en ukesvinner som har fått to kinobilletter fra Fredrikstad Kino.

Ukesvinnerne gikk videre til finalen, som ble avgjort av stemmer og engasjement fra leserne i Demokratens sosiale mediekanaler.

Hovedpremien er sponset av CEWE Japan Photo, som gir årets vinner bildeprodukter til en verdi av 4.000 kroner.

