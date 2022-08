Fredrikstad Pride: – Mange sier de er redde

Sju uker etter angrepet mot to utesteder i Oslo natt til 25. juni, hvor to personer ble drept og 21 skadet, skal Fredrikstad Pride arrangeres.

– Det er mange som kjenner på frykt. Noe vi i styret for Fredrikstad Pride, og min familie, også har gjort – og gjør fortsatt. Det var et angrep på det skeive miljøet. I etterkant fikk vi stadig beskjed om at vi skulle være redde. Vi kunne ikke samles i store folkemengder, og vi skulle være forsiktig, sier leder for Fredrikstads Pride, Hege Hansen.

– Plutselig ble alle truslene en realitet

Rett før drapene i Oslo skjedde fortalte Hege Hansen Dagsavisens lesere om flagghat og hærverk på flere av vennenes regnbueflagg. Flere skeive har blitt forsiktige i bruk av symboler, forteller Hege Hansen.

– Fordommer og hat florerer i kommentarfelt, både når det gjelder flagg og om det skeive miljøet generelt. Ikke alle tenker over at mangfoldet er oss alle.

– Plutselig ble alle fordommene og truslene opp igjennom årene, en realitet. Mange sier de er redde, og mange er redd for å gå steder. Mange er redd for å gå med symboler, som regnbuefarger. Mange er redde for å holde hender, og å vise seg som skeiv offentlig.

[ Mange av Heges venner har fått regnbueflagget ødelagt eller revet ned ]

Som leder av Fredrikstad Pride opplever både Hege Hansen og resten av styret at mange flere føler seg utrygge nå.

– Det gjelder både de som var i Oslo og på London pub. Men det gjelder også mange, mange flere som nå kjenner på hatet og hetsen. Vi ble satt tilbake en periode, hvor flere av oss trengte en timeout og pustepause. Men viktigere enn noen gang er det å stå sammen, vise hverandre kjærlighet og trygghet. Jeg får ikke sagt det mange nok ganger: Det er viktig at vi står sammen – som mennesker.

Styrket politibemanning

– Hvordan møter dere som arrangerer Fredrikstad Pride engstelige deltakere?

– Vi snakker med hverandre, trygger hverandre og tar sikkerhetsmessige tiltak som er nødvendige, svarer Hege Hansen og legger til:

– Vi i Fredrikstad Pride har et godt samarbeid med vekterfirma og med politiet. Sammen sørger vi for alle sikkerhetsmessige hensyn som må tas, slik at det blir en fin prideuke. En uke med trygghet, samhold og mangfold.

Seksjonsleder for nærpolitiet i Fredrikstad, Even Klund, forteller til Dagsavisen Demokraten at politiet kommer til å være synlige gjennom hele prideuka i Fredrikstad.

– Vi er godt forberedt, og har stort fokus på sikkerheten. Hvordan vi rigger oss gjennom uka kan jeg naturlig nok ikke gå inn på i detaljer, men bemanningen er forsterket.

Lørdag 13. august blir det igjen parade i Fredrikstad Pride. Her et stemningsbilde fra 2019. (Tommy Skauen)

Fredrikstad i regnbuens farger

I år arrangeres Pride på ulike tidspunkt rundt om i landet. Det er en fordel, mener Hege Hansen.

– Vi syns det er fint at Pride arrangeres ulikt i store deler av landet. Det drives av frivillige, og i byer nærme hverandre slik at vi kan delta på hverandres Pride. Byene løftes fram med sine verdier, og hver by får sin uke og helg med mangfold.

I juni sa Hege Hansen til Dagsavisen Demokraten at programkomiteen ikke har mange midler til rådighet når Fredrikstad Pride skal arrangeres. Men det blir en tettpakket uke med ulike arrangementer og aktiviteter.

– Vi håper hele byen er med på en uke i regnbuens farger med start mandag 8. august, og at mange vil delta sammen med oss. Vi gleder oss til markeringen.

– Pride handler om mennesker, om deg og meg og hvor fantastisk ulike vi er alle sammen. Det handler om retten til å være seg selv, og retten til å elske. Pride handler om trygghet, og samhold. Aksept og toleranse. Vi er stolte og glade for alle som samarbeider med oss for å lage en uke som betyr veldig mye for mange mennesker.

