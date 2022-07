Norgeslekene til Fredrikstad – Oldtidsmarsjen gjenoppstår

12. til 14 august inviterer Fredrikstad turmarsjklubb til Norgeslekene 2022 – og den nye Oldtidsmarsjen. Alf Hansen er leder i lokalavdelingen av Norges turmarsjforbund. Hansen hadde ett hovedmål da han i 2015 takket ja til å bli leder; Norgeslekene skal arrangeres i Fredrikstad.

– Vi ble tildelt Norgeslekene i 2020, men det satte pandemien en effektiv stopp for. Nå er vi klare til å ta imot alle glade vandrere fra hele landet – til turmarsjer tre dager til ende, smiler han fornøyd, og presiserer:

– Noen kan muligens tenke at arrangementet er for spesielt interesserte. Overhodet ikke. Vi burde kan hende heller brukt ordet vandring. På de ulike løypene kan absolutt alle gå. Unge, eldre og familier.

Det er et rikholdig program Fredrikstad turmarsjklubb har satt sammen til Norgeslekene 2022. Over 40 funksjonærer kommer til å bidra under arrangementet. (Tomm Pentz Pedersen)

Stort arrangement

Norgeslekene ble første gang arrangert i 2010. Hvert andre år inviterer turmarsjforbundet til en aktivitet som kombinerer friluftsliv, helse og mosjon. Lillehammer, Mo i Rana, Steinkjer, Eidsvoll og Voss har hatt ansvaret for signaturarrangementet – nå er det Fredrikstad sin tur.

– Ser vi på responsen i sosiale medier er jeg overbevist om at det kommer til å bli en suksess. Det er ingen forhåndspåmelding, men jeg både tror og håper at vi kommer til å passere 400 deltakere i løpet av disse tre dagene.

Over 40 funksjonærer fra lokalavdelingen, som i år kan markere 30 års jubileum, skal tilrettelegge løyper og bistå deltakerne. Sekretariat, start og innkomst blir fra Kongstenhallen.

– Det begynner å bli fullt på Fredrikstad motel og camping. Jeg har allerede fått melding om at flere nordlendinger er på vei nedover i bobil. I tillegg venter vi busslaster fra Danmark, Trondheim, Brumunddal og Voss, smiler marsjgeneral Alf Hansen, som forteller at årets Fredrikstadmarsj blir under Norgeslekene:

– Søndag formiddag går vi over Fredrikstadbrua, en rundtur i sentrum og langs bryggepromenaden.

Tambouravdelingen har også tidligere gått først i marsjer. Her fra byjubileet i 2017, og marsjen fra Sarpsborg til Fredrikstad. Lørdag 13. august leder avdelingen vandrere på Gamlebyens brosteiner. (Geir Andersen)

Børster støvet av Oldtidsmarsjen

Lørdag 13. august gjenoppstår Oldtidsmarsjen. Et arrangement som trakk mange vandrere fra inn- og utland til Fredrikstad på 1970- og 1980-tallet.

– De gamle traverne mellom 65 og 90 år, som går verden rundt på alle marsjer, har meldt sin ankomst. Likevel tror jeg «nye» Oldtidsmarsjen blir arrangementet som kommer til å trekke flest Fredrikstadfolk.

– På Glommastien blir det trekkspillmusikk, og starten gjennom Gamlebyen blir ledet av Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704. Når deltakerne kommer i mål kan vi friste med lapskaus, vafler, kaffe og brus – akkurat slik det var tidligere, forteller Hansen engasjert.

– Som man sikkert forstår har vi ikke glemt hva tidligere turistsjef og mangeårig leder av sekretariatet for Oldtidsmarsjen, Sigurd Knudsen, bidro med i marsjens gullalder. Jeg er overbevist om at årets Norgesleker kommer til å sette Fredrikstad på kartet – med et arrangement mange kommer til å huske i lang tid, avslutter Alf Hansen, leder av Fredrikstad turmarsjklubb.

Alf Hansen er klar til å gå. – Turmarsjer er for alle. Unge, eldre og familier. Bli med på Norgeslekene, oppfordrer han. (Tomm Pentz Pedersen)

FREDRIKSTAD TURMARSJKLUBB

Fredrikstad turmarsjklubb har 120 medlemmer og er en lokalavdeling av Norges turmarsjforbund. Forbundet og lokalavdelingene arrangerer en rekke turmarsjer.

Sporten passer for alle mennesker, små og store, og man trenger ikke andre egenskaper for å delta enn turglede. Det er ingen konkurranse, tidtaking eller vinnere, bare muligheter for trim og sosialt samhold, samt muligheter for å være med på bussturer og andre turer til andre steder i inn- og utland for å delta i turmarsjer andre steder.

Hver onsdag arrangerer Fredrikstad turmarsjklubb «sommerserien». Her kan man velge mellom distansene 5 og 10 kilometer, hvor turene går i Torsnesmarka.

Kilde: Norges Turmarsjforbund

