– Jeg tenker at om jeg har et budskap, så er det å være seg selv

Vi møter Ash hjemme på gården hun vokste opp på, omringet av åkere, hester og hunder. Der hun må ha jording med jevne mellomrom fra det store trykket hun plutselig opplevde fra verden utenfor, over natten, for drøyt to år siden. Fem hunder kommer oss i møte. Miley, Lilly, Teddy, Pelle og Daisy.

Ettåringen Miley slipper ikke tak i «storesøstra» som er kommet hjem og følger etter oss inn i «bua», der Ash har sitt studio mellom barndomshjemmet og stallen. I denne bua har Ash mer eller mindre bodd siden hun var 15 og skjønte at videregående, det var ikke hennes greie.

Ash Olsen Sommerintervju – Det er storesøsteren min som er hestejente, men jeg er veldig glad i hestene her, sier Ash og hilser kjærlig på fullblodshesten Bassen. (Tom-Egil Jensen)

– Hvordan har du det med alt som skjer deg nå?

– Det er mye å venne seg til. Spesielt det å stå på scenen er utenfor min natur. Plutselig står du der foran tusenvis av mennesker som kan dømme deg nord og ned. Det kan 100 prosent beskrives som en utenfor kroppen-opplevelse, sier Ash ettertrykkelig.

I samme stall som Sigrid og Aurora

I november i fjor slapp hun sin første EP «ASHY». Samme uke som hun opptrådte på lørdag på P3 Gull, hvor hun var nominert i kategorien «Årets nykommer». På kort tid har Ash Olsen markert seg som en lovende rapper. Sin første konsert noensinne holdt hun så sent som i juni i fjor, kun et drøyt år etter at hun slapp debutlåten «KITKAT». Etter det fikk hun tilbud fra plateselskaper over hele verden, og NRK P3 var raskt ute med å fremheve henne som en av de norske artistene som kunne ta over både den nasjonale og internasjonale musikkscenen i løpet av 2021.

Ett år etter dette er hun i samme management som to av Norges fremste internasjonalt mest kjente artister, Sigrid og Aurora.

– Du spilte din første konsert i fjor og nå er du allerede i samme selskap som disse stjernene, hvordan oppleves det?

– Det er ikke verst å være i samme stall som to av de som virkelig har fått det til utenfor Norge. Men det er også ekstremt spesielt for meg å være så offentlig. Jeg liker å holde meg bakerst i rommet. Men det kan du ikke i denne bransjen her. Jeg må bare bruke all innvendig styrke. For i denne bransjen kan du ikke sitte og duppe tærne, du må stupe!

Ash Olsen Sommerintervju – Ingenting er bedre enn å komme hjem hit og lade opp her. Det er stille og rolig. Og så elsker jeg dyr over alt på jord, sier Ash med lille Miley som følger etter Ash som en skygge. (Tom-Egil Jensen)

Og å stupe i det var også det Ash gjorde da hun i april 2020, rett etter lockdown det første pandemiåret, valgte å slippe låta KITKAT. Hun gjorde det mot alles råd. En uke senere var den lista på P3.

– Jeg gikk på LIMPI på Lillehammer, en bootcamp for musikere. Der traff jeg Malte, en svensk fyr som ble produsenten min fra første stund og fortsatt er det. Jeg kjente jeg hadde låta, Jeg hadde lyst til å starte med et bang! Mer enn å bygge seg sakte opp. Rundt meg mente folk at man ikke burde slippe noe, uten å ha en sterk plan.

Resten er, så langt, historie.

– Vi satt på Maltes studenthybel da vi fant ut at den ble listet på P3. Det var ingen steder man kunne være ute blant folk på den tiden, og veldig rart å oppleve at låta mi plutselig ble spilt på radioen, sier Ash.

Sier nei til plateselskap

Ikke bare ble låta en P3-favoritt, det kom henvendelser fra flere plateselskap over hele verden.

– Jeg vil ellers ikke ha noen merkelapp som gay-artist eller damerapper. Jeg vil konkurrere med gutta. Suksess bestemmer!

Og selv om Ash i dag har ett av Nordens fremste management og ett av verdens største distribusjonsselskap i ryggen, vil hun ikke signere med noe plateselskap ennå. Snart kommer et album. På en tavle i bua hennes står titlene på låtene, men det blir på hennes egen label.

– Det er relativt uvanlig, ja. Men jeg ser på plateselskap som en bank som kommer etter deg med penger og meninger for å gjøre deg til stjerne. Samtidig som de tar for mye kontroll. Du skal være veldig suksessfull for å få en god deal og samtidig klare å stå i kontrollen, sier hun.

Hun var 13 år da hun skjønte at hiphop var hennes liv.

Ash Olsen Sommerintervju – Jeg har jo sittet i det rommet her og drømt om de største tingene. Det er rart når det blir en realitet, sier Ash i det hun kaller bua, og som har vært studioet hennes siden hun var 15. (Tom-Egil Jensen)

– Jeg var på vei hjem fra skatehallen med en kompis som satte på «Only God Can Judge Me» med Tupac. Jeg sa for tull at jeg skulle gjøre en karaokeversjon av den. Tre ord inn i den låta, var jeg helt forelska. Jeg løp inn på rommet inn, og siden har jeg aldri stoppa, forteller Ash.

Hun var så ustoppelig at det ble med en halv dag på videregående. Etter 10 år på Gudeberg skole, troppet Ash motvillig opp på Glemmen videregående.

– Jeg gikk dit og gikk ut igjen. Jeg kjente jeg hadde skuldrene oppunder øra. Jeg kjente med en gang at jeg ville bruke tiden på noe bedre.

– Men hva sa de hjemme?

– Det er klart at det er ikke bare, bare når datteren din kommer hjem og sier at hun skal bli rapper. Jeg skjønner jo at de ble stressa. Jeg bare låste meg inn her. De ble jo så klart redde for meg. Det er jo også foreldres obligation å passe på kidsa, sier Ash raust og forsonlig om opphavet med litt engelske ord og uttrykk som har blitt en del av hverdagsspråket.

Medietrening med Märtha

Voksne mennesker rundt seg har hun også veldig sans for. Moren, som hun gjerne pendler hjem til fra Oslo-tilværelsen hyppigere nå som trykket er større. Selveste Märtha Louise er hun vokst opp med og som også gir Ash medietrening.

– Når noen sier teite ting om homofile så opplever jeg jo også at det er retta mot meg.

– Stefaren min, som gikk bort for tre år siden, var hestetrener og rytter og en veldig god venn av Märtha langt tilbake i tid. Dermed gikk hun automatisk inn i vår sirkel. Märtha er en blitt en viktig del av familien, forteller Ash.

– Når jeg begynte å skulle gi intervjuer, var jeg så ukomfortabel med det. Så Märtha laget en fiktiv intervjusituasjon der hun skulle preppe meg på intervjuer. Vi hadde en bootcamp i intervjuhåndtering. Om hvordan man svarer, om man ikke har lyst til å dele noe, for eksempel.

Ash Olsen Sommerintervju – Her inne har jeg kunnet «blæsta» så mye musikk jeg har villet, uten at mamma har reagert, konstaterer Ash fornøyd over det frie, kreative livet hun har kunnet leve i dette rommet de siste åtte årene. (Tom-Egil Jensen)

Ash Olsen har vært åpen om at hun er gay. Men ønsker egentlig ikke å ha noe mer fokus på det annet enn at det er en realitet hun innså da hun var 14.

­– For meg bare klikka det på plass i hodet da jeg innså det og det var veldig lett for meg å være det. Jeg var åpen om det med en gang. Men jeg har i etterkant skjønt og opplevd på andres reaksjoner at det ikke er greit for alle. Når noen sier teite ting om homofile så opplever jeg jo også at det er retta mot meg. Jeg må også si at når jeg er på byen og holder en jente i hånda, og får stygge kommentarer fra gutter eller som spør om de kan være med oss hjem, synes jeg ikke det er gøy, altså. Det er blitt veldig seksualisert og det er et stort problem.

– Hva tenker du selv om deg selv som et forbilde for jenter?

– Jeg tenker at om jeg har et budskap, så er det å være seg selv. Spesielt når man er er annerledes er det vanskelig å stå i det. Jeg vil ellers ikke ha noen merkelapp som gay-artist eller damerapper. Jeg vil konkurrere med gutta. Suksess bestemmer!

Har alltid gjort sin greie

I sommer har hun spilt på festivaler og klubber over hele Norge, men også på på Notting Hill Arts Club i London.

– Frem til ganske nylig hadde jeg bare sunget her i bua. Det ble raskt veldig PÅ, sier Ash som før denne festivalsommeren hadde gjort fem konserter i sitt liv. Så gjør hun 18 i løpet av én sommer.

– Skumlere i London?

– Bare crowden er med, er det det samme hvor jeg spiller. Men jeg er nok ekstra nervøs før Månefestivalen. Jeg kjenner til mange der og vil ikke skuffe.

– Hvordan er det å oppleve at bransjen satser og tror så knallhardt på deg?

– Forventningene er skremmende. Men jeg har alltid vært sta og bryr meg ikke om hva andre sier. Jeg har alltid gjort min greie. Det gjør jeg ennå.

Ash Olsen Sommerintervju – Jeg er en loner og trenger alenetid. Det er superviktig for meg, sier Ash. Her foran bua si hjemme på gården, der hun har sitt studio. Men hunden Miley får alltid komme på besøk. (Tom-Egil Jensen)

