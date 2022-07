Hett marked – peissalget økte med 15 millioner kroner

Hans Petter Henriksen er tredje generasjon i en av landets eldste aktører i salg og montering av ildsteder. Det er travle tider for peisselgerne i Fredrikstad, Oslo og Asker.

– Mild sagt hektisk, smiler Henriksen.

– Ustabile energipriser, og rekordhøye strømregninger, gjør at kundene tenker alternativ oppvarming.

Rekordomsetning

I 75 år har familien drevet brenselsforretning og varmesenter i Fredrikstad, snart 30 år i Oslo. Svingninger i markedet er med andre ord ikke noe nytt for eierne. Oppturen de siste to årene har vært helt spesiell, forteller Hans Petter Henriksen.

– Da koronapandemien slo til stoppet naturlig nok alt. Framtiden ble usikker for oss, som alle andre næringsdrivende. Men etter ganske kort tid startet handelen igjen. Mange valgte å bruke pengene på oppussing og investering i hjemmet. Og nytt ildsted. Denne bølgen gled nesten rett over i prosessen mange er i nå. Finne alternative varmekilder som ikke er avhengig av strøm.

Tilstrømmingen av kunder viser seg i regnskapet til varmesenterets butikker.

– Fra 2020 til 2021 økte omsetningen fra 50 til 65 millioner kroner. Hittil i år kan vi notere en økning på 15 prosent, forteller Hans Petter Henriksen.

Hans Petter Henriksen ser ikke bort fra at det kan komme perioder i fyringssesongen hvor det er manko på ved. Foreløpig har han velfylte vedlagre. (Tomm Pentz Pedersen)

Svevestøv fra gamle ovner

– Hvilken peisovn bør man velge?

– Sjekk varmeevne og velg en vedovn i god kvalitet. Det blir litt smak og behag når det gjelder design og utforming. Et ildsted er både en varmekilde og et møbel, derfor bruker jeg å si at vi selger «varme» møbler. Noe vi ser kundene også er opptatt av – ovnen får jo ofte hedersplassen i stua, og skal stå der i mange år, svarer peisselger Henriksen.

Flere produsenter og selgere av ved kan melde om rekordtidlig etterspørsel, og tomme vedlagre. Under stekende sommersol er det mange som forbereder seg på en vinter med høye strømpriser. De mest pessimistiske leverandørene fryktet allerede tidlig på året at de kom til å bli utsolgt før sommeren.

– Jeg ser ikke så mørkt på situasjonen. Vi har fortsatt velfylte lagre med ved. Men når det er sagt – vi kommer garantert til å oppleve noen perioder hvor det er manko, mener Hans Petter Henriksen, som gjerne slår et slag for rentbrennende peisprodukter:

– En ny rentbrennende vedovn bruker 40 til 50 prosent mindre ved enn en gammel ovn. Miljømessig er det også en stor fordel, siden mye svevestøv kommer fra vedfyring i gamle ovner.

