Må forvente kø på ferga i sommer

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Fordi etterspørselen i perioder er større enn det fergene klarer å ta unna, vil man kunne oppleve å måtte stå over en eller flere avganger på grunn av fulle ferger, skriver kommunen. På byfergene er det maks lov med 50 passasjerer.

Har ikke råd til fergevakter

De siste årene har kommunen ansatt ungdommer til å være fergeverter om sommeren. De teller passasjerer og sørger for god køkultur, og at folk kommer på riktig ferge. Det har ikke kommunen budsjett til i år, i følge Stein D. Laache, fungerende direktør i Seksjon for teknisk drift.

– Vi har stor forståelse dersom dette skaper noe frustrasjon blant våre passasjerer, sier han.

– På grunn av kommunens anstrengte økonomiske situasjon, har vi i sommer ikke satt inn ekstraferger og fergeverter ved fergestedene. Dette går dessverre utover fergetilbudet, og det beklager vi.

[ Timo (30) seilte alene fra Tyskland til Fredrikstad ]

– Vis køkultur

Kommunen har fått henvendelser fra reisende som lurer på om det er mulig å bytte på hvilke fergesteder som kjøres forbi når noen må stå over flere ganger. men det er ikke slik det fungerer, sier Laache.

– Vi følger fergerutene og slipper på og av passasjerer underveis slik at det til enhver tid er maksimalt 50 passasjerer på ferga. Det er ferietid, og vi oppfordrer folk til å vise køkultur og samtidig litt forståelse for situasjonen, sier Stein D. Laache.

På sommeren er det mange som benytter seg av ferga som et slags elvecruise, og tar gjerne ferga fra Gamlebyen til Ålekilene tilbake igjen. Det er helt lov, sier kommunen, men:

Alle passasjerer må ut av ferga og stille seg bakerst i kø ved hver endestasjon.

[ Fra miljøproblem til kortreist godbit ]