Timo (30) seilte fra Tyskland til Fredrikstad

Sju meter og 64 centimeter med trevirke, klink og tauverk dupper i ettermiddagssolen på Isegran i Fredrikstad, en plass kjent for inngående kunnskap om båtbygging, restaurering og skipshistorie.

Men at 30 år gamle Timo Lantzsch fra Kappeln i Tyskland, som selv er båtbygger, skulle fortøye akkurat her, er en tilfeldighet.

– Jeg møtte en person med en lik båt i Skjærhalden, som fortalte meg om dette stedet. Jeg er veldig glad for at jeg kom hit, sier han og ser utover den varierte samlingen med trebåter som ligger fortøyd her denne julidagen.

Distansen fra hjembyen i Tyskland og opp til Fredrikstad sentrum, er ikke mindre enn 350 nautiske mil. Når han ankommer Risør har han seilt 460 nautiske mil, og hele turen totalt vil være på mer enn 920 nautiske mil – hvis ikke han bestemmer seg for å dra oppom Son eller nedom Kristiansand.

Den lange streken som markerer reisen fra Kappeln til Fredrikstad setter distansen i perspektiv. - Jeg veksler mellom korte og lange etapper, for jeg vil gjerne oppleve stedene jeg besøker, sier Timo. (Gry Catinka Wold)

Begynte for seks år siden

Timo er oppvokst på øya Fehmarn, kan han fortelle, rett ved Tysklands eneste fjord Schlei. Likevel drev han aldri med seiling og var lite båtvant før han kjøpte den Nordiske folkebåten som ligger fortøyd ved brygga på Isegran.

– Jeg hadde seilt litt med venner, men er ikke oppvokst med båt. Til tross for at jeg bodde på en øy, smiler han.

Det var hans bestefar som i sin tid kjøpte båten, og som tilbød han å overta den i 2014.

– Deretter brukte jeg rundt to år på å restaurere den. Så fra 2016 begynte jeg å seile mer. Jeg begynte med korte turer, og så ble de lenger og lenger. De siste årene har jeg reist på seks – til åtteukers turer hver sommer.

Fairplay er en nordisk folkebåt bygget i 1955. Restaureringen av båten tok to år, og Timo har beholdt så mye av det originale som mulig. Bak på roret har han imidlertid festet en rorkultforlengeren Tilly, som han selv produserer. Designet er basert på danske, historiske kilder. (Gry Catinka Wold)

Hekta på seil

At Timo ble hekta på seiling, er det ingen tvil om. Men hvor kom båtinteressen fra, for en som heller ville spille fotball?

– Det begynte med denne båten. Da jeg fikk den, brukte jeg hvert ledige minutt på å jobbe med den, og den ble masteroppgaven min i båtbygging, forklarer Timo.

Reisen fra Tyskland til Fredrikstad har gått ganske problemfritt, ettersom det har vært mye vind.

– De siste to ukene har vært gode for meg. Det har til tider blåst veldig mye, særlig over Kattegat. Jeg krysset fra Danmark til Sverige på 14 timer. Men heller mye vind, enn ingen vind. Det verste som kan skje når man seiler, er at det blir vindstille.

– Hva vil du si at har vært det største problemet på ferden så langt?

– Nei, jeg vet ikke, sier han og trenger en tenkepause.

– Å ikke treffe på steiner, kanskje.

Tidligere «presidentfrue»

Hans kompanjong på reisen hit, og ferden videre, ble bygget i 1955 i Danmark på oppdrag av tidligere president i Vest-Tyskland, Karl Carstens. Om det var han som døpte henne «Fairplay», vet ikke dagens eier, men hun har hatt navnet fra før hun ble hans.

Sammen har Timo og den tidligere «presidentfruen» reist på mange turer de siste seks årene, hvorav de lengste turene har gått til Skandinavia.

– Jeg har seilt til Stockholm tidligere, og jeg har seilt opp langs østkysten av Sverige. Man kommer langt på åtte uker, men det er ikke bare viktig for meg å komme fort fram. Jeg vil ha tid til å se meg om, og oppleve stedene jeg reiser til, sier Timo, som ankom Skjærhalden fra Strømstad og Koster.

– Neste år er det The Tall Ships’ Races her i Fredrikstad. Planlegger du å komme tilbake da?

– Det visste jeg ikke. Men det er mulig jeg vil komme tilbake og oppleve det, sier Timo, som skal tilbringe ettermiddagen i Gamlebyen før ferden går videre mot Risør neste dag.

NORDISK FOLKEBÅT

Nordisk Folkebåt er en seilbåt (klinkbygd, entypebåt).

Etter initiativ av Göteborgs Kgl. Seilklubb (1939), ble det ved Skandinavisk Seilerforbunds årsmøte (1940) bestemt å utlyse en designkonkurranse om bygging av en «skandinavisk folkebåt».

Den første ble bygget i Sverige (Arendalsverftet, 1941). Båten er internasjonalt anerkjent, og har en mengde entusiastklubber, der Svenska Folkbåtsförbundet, 1944 var først ute.

Flere regattaer er tilrettelagt båten, som benytter klasseprefixet FB. Landskampen Sverige – Finland ble først avholdt 1962.

Siden 1976 har man godkjent glassfiberskrog. Totalproduksjonen (over 4000) er fordelt på Sverige (1450), Danmark (1200), Finland (450), Tyskland (800) og USA (100).

Dens historie er beskrevet i Folkbåten, en modern klassiker (Svenska Folkbåtsförbund, 2002).

