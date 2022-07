Fra miljøproblem til kortreist godbit

Stillehavsøsters, en stor miljøtrussel langs norskekysten, skal nå bli kortreist nytelse.

– Vi håper vi kan bidra til å holde bestanden nede i Norge ved å selge skjellene til spiselige priser i alle våre butikker, sier Lars Gerhardsen i en pressemelding.

Stillehavsøstersen invaderer store deler av norskekysten i stort tempo grunnet en enorm formeringsrate. Ikke bare ødelegger den badeplasser langs Østfold-kysten og resten av Oslofjorden.

Den ødelegger også det norske artsmangfoldet. Blåskjell blir borte og fuglelivet påvirkes. I 2012 ble stillehavsøstersen derfor svartelistet av Miljødirektoratet.

Bedre enn oppdretts-østers

Nå har selskapet Norwegian Shores sett på de utskjelte norske skjellene som en mulighet. Østers er stadig oftere på restaurantmenyene, men også hjemme-salget øker

– Vi opplever at østers er en trend, som vi tror vil nå ut bredere i folket i årene fremover, litt på samme måte som vi har sett med sushi. Hvorfor da ikke spise de norske stillehavsøstersene. De er fantastisk gode, bedre enn oppdrettsøstersen vi importerer; både fordi de er ville og dagsferske, men også på grunn av det friske, norske kalde vannet, sier Niels Aall-Lyche, daglig leder i Norwegian Shores.

Norwegian Shores plukker i dag, med myndighetenes tillatelse, stillehavsøsters på Hvaler i Østfold, Vestfold, Telemark og Agder. Skjellene går via et renseanlegg på Nøtterøy og gjennom en omfattende prosess for å sikre både matvaretrygghet og at alle skjell er av beste kvalitet før de sendes videre for konsum.

– Vi tar tak i en miljøutfordring, samtidig som vi etablerer en ny sjømatkategori i et Skagerak nærmest dødt for fiske. Skal plukkingen monne, må vi få større distribusjon. Det sørger MENY nå for med sine 186 butikker rundt om i landet, sier Aall-Lyche.

[ Mobiliserte for Hvalers rekefiskere ]

Svensker spiser dobbelt så mange

Gerhardsen er spent på salgsutviklingen. MENY har i mange år solgt østers, i hovedsak importerte oppdrettssøsters fra Frankrike. Salget har ligget på ca. 4 millioner i året. Kun et fåtall av MENY-butikkene i de store byene har hatt østers permanent, mens de fleste har hatt dem knyttet til større helgeaktiviteter med skalldyrshow. Absolutt alle butikkene har solgt østers i 2021.

– For å gjøre østers mer folkelig og tilgjengelig setter vi ned prisen til fast stk.-pris på 19,90. Så må vi gi kundene gode serveringstips og lære dem hvordan de skal åpnes. Vi tror på salgsvekst, ikke minst fordi vi hadde en vekst i skalldyr og blåskjell på ca. 20 prosent i fjor, sier Gerhardsen.

Til tross for en gryende østers-trend og god vekst i skalldyr og skjell, har vi nordmenn en lang vei å gå når det gjelder å slurpe i oss østers. For mens franskmenn i snitt per innbygger spiser 30 østers på et år, spiser vi i snitt 0,2 østers pr. år. Svenskene spiser dobbelt så mange som oss.

[ Naturvernforbundet vil ha fiskeforbud i Østfold ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en art av østers som forekommer naturlig i det nordlige Stillehavet fra Japan til Beringstredet. I Norge har den spredt seg kraftig i Oslofjorden og på Sørlandet, og her regnes den som en invaderende art.

Stillehavsøsters er en delikatesse, og hvert år omsettes flere millioner tonn på verdensbasis.

I likhet med blåskjell kan stillehavsøsters ta opp giftige stoffer fra vannet, så man må være påpasselig.

Arten ble funnet for første gang i Norge i 1980 utenfor Kragerø. Innen 2007 ble den observert flere steder i Oslofjorden og på en rekke lokaliteter langs kysten av Sørlandet og nordover til Hordaland.

Ifølge Havforskningsinstituttet hadde stillehavsøstersen innen 2016 spredt seg kraftig langs Oslofjorden og på Sørlandet. Særlig i Vestfold er det funnet store forekomster.

(Snl.no)

---