Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Trondalsveien 91 (Gnr 50, bnr 353, seksjon 5) er solgt for kr 3.600.000 fra Henrik Agerup til Bjørg L Myren Arntsen (05.07.2022)

Høddalen 4 (Gnr 210, bnr 892) er overdratt fra Frantz Helge Lundberg til Heidi Elisabeth Hansen, Jon Evald Lundberg og Lars Helge Lundberg (05.07.2022)

Dr. Giebelhausens gate 1 (Gnr 300, bnr 891, seksjon 2) er solgt for kr 3.750.000 fra Nygaardsgata 33 As til Stine Pernille Roum (05.07.2022)

Hurrødåsen 7 (Gnr 47, bnr 4, fnr 2, seksjon 4) er solgt for kr 3.200.000 fra Merethe Helen Eriksen til Ayan Mohamed Egeh og Bashir Mukhtar Abdilahi (05.07.2022)

Løenveien 16 (Gnr 610, bnr 148) er solgt for kr 4.350.000 fra Per Olav Feldt og Solfrid Marina Feldt til Hemn Hussen Fars (05.07.2022)

Regimentveien 15 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 11) er solgt for kr 4.448.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Madelen Skjærli Olsen og Ulrik Larsen Alfredsen (05.07.2022)

Andel av Granliveien 7 (Gnr 49, bnr 93) er overdratt fra Line Johannessen Lundseth til Øystein Lundseth (05.07.2022)

Skovly 14 (Gnr 112, bnr 483) er solgt for kr 10.000.000 fra Rune Olaf Spernes til Torstein Norheim (05.07.2022)

Haugåsen Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.700.000 fra Nilgun Pinar Demir til Madeleine Falck og Ørjan Kristiansen (05.07.2022)

Kirkeveien 42 (Gnr 728, bnr 158) er solgt for kr 3.950.000 fra Gattermann Eiendomsforvaltning As til Iselin K Liliegren-H og Kenneth Liliegren (05.07.2022)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 133 er solgt for kr 2.421.000 fra Emilie Victoria Chellaram til Fredrik Johannessen (05.07.2022)

Bergfruelia 80 (Gnr 733, bnr 68, seksjon 42) er solgt for kr 3.800.000 fra Frontline Drift As til Geir Haugevik og Marit E Raae Haugevik (05.07.2022)

Bergfruelia 84 (Gnr 733, bnr 68, seksjon 39) er solgt for kr 3.700.000 fra Frontline Drift As til Jostein Jørgensen (05.07.2022)

Kniplebakken Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.390.000 fra Emilie Thorvaldsen til Nina Emilie Olsen (05.07.2022)

Gamle Beddingvei 13 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 68) er solgt for kr 5.800.000 fra Linda Pedersen til Celina Hauer (05.07.2022)

Wilbergjordet 5 T (Gnr 208, bnr 1639, seksjon 20) er solgt for kr 3.800.000 fra Karin Tove Rasmussen til Arnhild M Tørhaug Olsen og Jan Vidar Olsen (06.07.2022)

Høvleriveien 2 (Gnr 609, bnr 72) er overdratt for kr 2.550.000 fra Sellebakk Indremisj.for til Daniel André Knædal (06.07.2022)

Åsebråttunet 10 C (Gnr 201, bnr 15, seksjon 1) er solgt for kr 5.390.000 fra Kniplefjellet Eiendom As til Marit Lovise Myhre (06.07.2022)

Gnr 615, bnr 31, fnr 189 er overdratt fra Hans Roger Olvang til Else May Olvang (06.07.2022). Overdragelsen omfatter også Gnr 615, bnr 31, fnr 210. Overdragelsen omfatter også Gnr 620, bnr 1, fnr 101

Slevik platå 13 (Gnr 64, bnr 414) er solgt for kr 4.000.000 fra Tommy Weel til Cathrine G Larsen og Karl Andreas Dahle (06.07.2022)

Anton Hansens vei 12 (Gnr 610, bnr 150) er solgt for kr 3.820.000 fra Inger-Johanne M Ø Mangen, Øivind Østang og Tor Østang til Baseka Juvenal Ndikumana og Bibiane Niyongere (06.07.2022)

Anton Hansens vei 12 (Gnr 610, bnr 150) er overdratt fra Arne Østang til Inger-Johanne M Ø Mangen, Øivind Østang og Tor Østang (06.07.2022)

Mellemløkka 8 (Gnr 643, bnr 63, seksjon 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Henrikke E Kalheim og Marina Snipsøyr Sletten til Dushyant Singh og Pooja Chugh (06.07.2022)

Mellemløkka 8 (Gnr 643, bnr 63, seksjon 1) er overdratt fra Erling Jarl Sletten til Henrikke E Kalheim og Marina Snipsøyr Sletten (06.07.2022)

Syenittveien 26 (Gnr 204, bnr 465) er solgt for kr 8.750.000 fra Rolf Henrik Walther til Annette Cap og Dominik Cap (06.07.2022)

Sofus Sørensens vei 20 A (Gnr 422, bnr 310) er solgt for kr 5.100.000 fra Even Reinertsen, Hanne Reinertsen og Pål Reinertsen til Aron Vikar Arngrimsson og Jonina S Borgthorsdottir (06.07.2022)

Sofus Sørensens vei 20 A (Gnr 422, bnr 310) er overdratt fra Jøel Reinertsen til Even Reinertsen, Hanne Reinertsen og Pål Reinertsen (06.07.2022)

Cheviot Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 1.900.000 fra Arne Reidar Gustavsen og Eva Grethe Gustavsen Moe til Marielle Tysnes (06.07.2022)

Tuesgate 36 A (Gnr 615, bnr 4, fnr 188) er solgt for kr 4.000.000 fra Else May Olvang til Ailyn Cuesta Miano og Thomas Moe (06.07.2022). Salget omfatter også Gnr 615, bnr 31, fnr 189. Salget omfatter også Gnr 615, bnr 31, fnr 210. Salget omfatter også Gnr 620, bnr 1, fnr 101

Andel av Gnr 121, bnr 162 er solgt for kr 1 fra Kjærre Bygg As (06.07.2022)

Gnr 207, bnr 63 er overdratt fra Smedbakken Borettslag til Fredrikstad Kommune (06.07.2022)

Østgård Borettslag 5 andelsnr 11 er solgt for kr 2.775.000 fra Marianne Humlekjær til Håkon Østraat Sævareid og Isabella Berger (07.07.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Spjæreholmen 106 (Gnr 43, bnr 158) er overdratt for kr 600.000 fra Anders Mowe til Marianne Mowé og Morten Mowe (06.07.2022)

Spjæreholmen 106 (Gnr 43, bnr 158) er overdratt fra Gunnar Nils Mowe til Anders Mowe, Marianne Mowé og Morten Mowe (06.07.2022). Overdragelsen omfatter også e.d. i Arendal kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Røros kommune

Andel av Hollungen 68 (Gnr 28, bnr 13) er overdratt fra Alexander Krohg Plur til Magnus Svenneby Plur (06.07.2022)

Hauge 5 (Gnr 49, bnr 109, seksjon 4) er solgt for kr 3.150.000 fra Kristin Halle Sivertsen til Agah Oktay Baykal og Beate Kristin Tolun (06.07.2022)

Enghagen 8 (Gnr 49, bnr 344) er solgt for kr 4.200.000 fra Karianne Gulland til Svein Harald Jensen og Tove Kristiansen (07.07.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Kongsrød 3 (Gnr 110, bnr 17) er solgt for kr 3.650.000 fra Jorun M Høiås Jørgensen, Kjell Jørgensen, Ronny Andre Jørgensen og Tore Ulven Jørgensen til Malin Westerheim og Steffen S Kristiansen (05.07.2022)

Kongsrød 3 (Gnr 110, bnr 17) er overdratt fra Inger Marie H Jørgensen til Jorun M Høiås Jørgensen, Kjell Jørgensen, Ronny Andre Jørgensen og Tore Ulven Jørgensen (05.07.2022)

Råde torg 23 (Gnr 60, bnr 4, seksjon 30) er solgt for kr 4.650.000 fra Frode Høitomt, Monica Wolter Paulsen, Ronny Høitomt og Terje Høitomt til Torild Monkvik (06.07.2022)

Stensrødveien 41 C (Gnr 50, bnr 32) er solgt for kr 1.350.000 fra Hj Eiendom As til Art Utvikling As (06.07.2022)

Kvartsveien 18 (Gnr 84, bnr 129) er overdratt for kr 4.750.000 fra Lise A Vekterli Solheim til Shaun Andre Evans (06.07.2022)

Andel av Engeneveien 6 (Gnr 46, bnr 2) er overdratt for kr 3.440.000 fra Synne Bjørnerud Osnes til Emma Elnes Elvestad (06.07.2022). Salget omfatter også andel av Engeneveien 8 (Gnr 46, bnr 15)

