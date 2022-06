Mange av Heges venner har fått regnbueflagget ødelagt eller fjernet

– Jeg tenker at pøblenes ødeleggelser virker mot sin hensikt. For hvert flagg som blir revet ned kommer det opp to nye, konstaterer hun.

– Mer hat enn mange tror

Hege Hansen har selv regnbueflagget på husveggen. Men tør ikke ha det hengende oppe om natten.

– Pride blir større og større. Det gjør også at fordommene blir enda mer synlige. Flere støtter opp, og heldigvis innser flere og flere at dette ikke er markeringer kun for skeive, men noe som gjelder oss alle. Som inkludering, respekt og toleranse – uansett etnisitet, hudfarge eller legning.

Både personlig og som styreleder i Fredrikstad pride har Hege én klar overbevisning:

– Vi må ikke gi opp. Selv om jeg selv også har opplevd, og fortsatt opplever, hatefulle ytringer på nett og i innboksen skal vi fortsette kampen. Jeg tror mange nå tenker at det ikke er så mange fordommer i samfunnet, men der tar man dessverre feil. Det er mer hat enn mange tror, mener Fredrikstad-bloggeren og skeiv mamma til fem.

Nå er hun kampklar og inviterer hele byen til pridefest i august.

Lørdag 13. august blir det igjen parade i Fredrikstad Pride. Her et stemningsbilde fra 2019. (Tommy Skauen)

Pride Fredrikstad

Hjemme på terrassen i sine nymalte regnbuefargede hagemøbler er Hege Hansen travelt opptatt med å planlegge årets Pride i Fredrikstad. Med to år uten markering, på grunn av koronapandemien, begynner programmet for feiringen som skal foregå fra 8. til 14. august å ta form.

Selv om Hansen forteller at programkomiteen ikke har mange midler til rådighet blir det en tettpakket uke med ulike arrangementer og aktiviteter. Sent tirsdag kveld kunne hun likevel gledelig registrere at Fredrikstad kommune hadde innvilget støtte.

– Det er en stor lettelse å ha kommunen som bidragsyter. Mandag i prideuka blir det appell og flaggheising, dagen etter kinovisning, forklarer hun.

[ Arkivfoto (2019): Fredrikstad Pride i bilder ]

Amal Aden til Fredrikstad

Onsdag 10. august forventer Hege Hansen stort oppmøte på Litteraturhuset. På scenen kommer den norsk-somaliske forfatteren Amal Aden.

– Vi har vi vært så heldige å få den prisvinnende forfatteren til Fredrikstad. Hun kommer til å holde foredraget «En hyllest til kjærligheten». Under pseudonymet Amal Aden har hun i mange år tatt for seg kulturforskjeller, utfordringene med å være minoritet, samfunnsdilemmaet LHBTIQ-personer befinner seg i og integrering. Foredraget tar utgangspunkt i bøkene «Om håpet glipper, er alt tapt», og kjærlighetsboka «Jacayl er kjærlighet på Somali». Vi gleder oss stort.

Amal Aden, forfatter og foredragsholder. Arkivfoto: (Mariam Butt/NTB)

– I samme arrangement kommer også forfatteren Mette Werner til å lese fra sin nye roman «Ode til lyset». Om et langvarig kjærlighetsforhold mellom to kvinner.

Torsdag følges opp med skeiv kafé og bokbad med Gerd Brantenberg på biblioteket. Fredag planlegges det avduking av en regnbuefarget benk i gågata.

Hege Hansen har sin egen regnbuebenk. I august håper hun å kunne innvie en i Fredrikstad sentrum. (Tomm Pentz Pedersen)

«Jentene69» lager show

Lørdag 13. august blir byen farget i rødt, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Fra Tollbodplassen og gjennom sentrum fram til Stortorvet skal prideparaden gå.

– Responsen har så langt vært formidabel. Korps og drilltropp med regnbueflagg kommer til å lede an. På kvelden blir det show på Litteraturhuset. DJ Vera er med i arrangementskomiteen og skal sammen med dragartistene «Jentene69», kjent fra utestedet Elsker i Oslo, lage fest og rock and roll, smiler Hansen.

Fredrikstad pride trenger flere frivillige til uka i august.

– Kvier du deg for å komme alene, meld deg som frivillig, er Hege Hansens klare oppfordring, og legger til avslutningsvis:

– Man skal huske på at det er et stort miljø for skeive i Fredrikstad. Det er ikke lenger slik at man må flytte til Oslo for å kunne leve livet slik man selv ønsker det. Samtidig vil vi ha med hele byen under regnbueflagget. Det er ikke forbeholdt oss skeive, dette angår oss alle i vårt store mangfold.

