Båtferie med familien: Slik unngår du dårlig stemning

Å være en familie på fem i en båt på ti meter i flere uker, kan høres ut som en oppskrift på krangel og gnisninger. Men det trenger det ikke å være.

Noelle Dahl-Poppe (51), Jørgen Dahl (49) og deres tre døtre drar hver eneste sommer ut med båten «Sofia» på 32 fot.

– I sommerferien er vi gjerne ute i to til tre uker. Når vi gjør opp status etterpå, kommer vi alltid ut i pluss, selv om det er noen krangler underveis. Vi angrer aldri på at vi dro ut, sier Noelle.

Døtrene Henny (8), Ines (10) og Lisa (12) bekrefter det mamma sier.

– Det er gøy å komme til havner og se nye steder, og så er det gøy å bade, det gjør vi hele tiden. Og så har vi en sup, den leker vi mye med, sier eldstejenta Lisa.

– I fjor lærte jeg meg å ro, forteller Henny. Hun trekker også fram strandkrabbefiske som en favorittaktivitet.

Ines, på sin side, synes det er ekstra gøy å styre båten. Hun påpeker også kveldene med brettspill er morsomme.

– Og så spiser vi mye god mat om bord, sier hun.

Familien har vært ute på seiltur hver sommer siden 2016.

– Jentene har vært mye i båt, men vi var ikke ute med spedbarn, det hoppa vi over, sier Noelle.

Båt-familie Om kveldene blir det ofte spill og høytlesning i fellesskap. (Heiko Junge/NTB Tema)

– Snakk sammen

Par- og familieterapeut Sigurd Riste Andersen sier det kan være nyttig for familier å avklare forventninger på forhånd.

Par- og familieterapeut Sigurd Riste Andersen sier det ikke er noe galt i å krangle. – Men unngå at det blir for mye følelser involvert, råder han. (Privat/NTB Tema)

– Snakk sammen om hva målet med turen er. Det er vanlig at voksne og barn har ulike tanker om hva som er viktig, og ulike formål med tiden sammen. For voksne kan meningen med båtturen handle om minner og verdier. Barna har det ikke nødvendigvis på samme måte. Hør med dem på forhånd om hva de gleder seg til. Still gjerne nøytrale spørsmål rundt hvilke tanker de gjør seg om båtferien.

Han anbefaler at alle er med på planleggingen. Det er også lurt å snakke om hvordan livet blir om bord på en båt, og gjerne lage noen planer, slik at barna har noe å se fram til.

– Som voksen er det ofte fristende å løse oppgaver selv. Det er raskere og blir kanskje mindre rot, søl og styr. Jeg pleier samtidig å anbefale foreldre at de lager oppgaver til barna som gir barna en følelse av å være viktige i sammenhengen, for eksempel lage mat, henge ut fendere og så videre. Å bidra til at alt går rundt, kan for mange oppleves meningsfylt. Og så er det jo fint hvis ferie kan gi tid for ikke å måtte rekke noe, og være der man er.

Ambisjonsnivået bør ligge på et nivå hele familien kan trives med, understreker familieterapeuten. For eksempel må ikke reiseruter og etappelengder være for strevsomme.

– Vi planlegger ikke turene så stramt. Det er sjelden vi er på sjøen i mer enn seks timer. Hvis vi vet at det blir et langt strekk, begynner jeg tidlig, mens de andre sover, slik at vi har kommet et stykke når jentene våkner, sier Jørgen.

– Og vi holder oss i havn hvis været er dårlig, sier Noelle.

Bytter senger

Jentene er enige i at det kan bli kjedelig hvis etappen er lang, da går de gjerne ned i båten og tegner eller spiller spill for å få tiden til å gå.

Når familien kommer til ett nytt sted, drar de på oppdagelsesferd.

– Det gjør vi alltid. Leser oss opp på forhånd i Havneguiden og får nye opplevelser på land. I tillegg legger vi inn besøk hos kjente eller møter kjente i havnene, sier Jørgen.

Båt-familie Ines holder rorpinnen, mens pappa Jørgen holder utkikk. – Å bidra til at alt går rundt, kan for mange oppleves meningsfylt, sier familieterapeut Sigurd Riste Andersen. (Heiko Junge/NTB Tema)

Om kvelden spiller de gjerne spill sammen, og så kan det være høytlesning. Da leser Noelle for alle, og med fem stykker på begrenset plass blir det som oftest slik at alle legger seg samtidig.

Det første året de var på båtferie, oppdaget de et problemområde: sengene. Båten har fem sengeplasser, men med litt ulik komfort. Særlig én seng er bedre å sove i enn de andre. Første året hadde de faste plasser, men da ble det litt klaging, så nå roterer de på sengeplassene hver kveld.

Krangler

Familieterapeuten sier at det ikke er noe galt i å krangle.

– Men unngå at det blir for mye følelser involvert, at det hele blir for emosjonelt. Da bør man ta en pause slik at det ikke eskalerer. Prøv å tolke ting i beste mening. De voksne må regulere sine egne følelser, og det må barna også. Få dem til å roe seg ned, for eksempel med spill eller nettbrett. Så kan man ta opp tråden senere.

Når familien gjør sine faste ting sammen – enten det er å spise middag eller spille kort – anbefaler terapeuten at konflikter unngås.

– Koselige stunder bør være konfliktfrie områder. Bevar disse gode situasjonene og stemningen, det øker tålegrensen når det blir intense situasjoner og friksjon andre ganger.

Han understreker også at familier er forskjellige.

– Noen trives, samarbeider og har det best sammen hjemme i hverdagen, andre har det best når de gjør noe annet enn å være hjemme, som på en båt. Jeg har møtt familier som sier at de har det best sammen på båttur.

Mens leken er god

Foreldrene på båten legger ikke skjul på at det kan bli litt kjekling fra tid til annen, både mellom voksne og barn, men aldri på et nivå som sitter lenge i.

– Og det er mindre her på båten enn hjemme. Når vi kommer ut til båten, senker pulsen seg. Vi tar livet med ro om bord, sier Noelle.

For Noelle og Jørgen har det hele tiden vært viktig at båtlivet skal være lystbetont. Det er ikke noe de må, men noe som skal være gøy for alle sammen.

– Vi gir oss mens leken er god, og er aldri ute mer enn tre uker. Vi gjør dette på barnas premisser, vi er på lag med dem, sier Jørgen.

Det kan virke som strategien har fungert, for i dag forteller de tre jentene – nærmest i munnen på hverandre – at de elsker å ha sommerferie på båten.

Båt-familie – Vi legger oss stort sett samtidig, og det blir ofte ganske seint. Båtmennesker er gjerne A-mennesker, det er ikke vi, sier Noelle. Fra venstre døtrene Henny (8), Lisa (12) og Ines (10). (Heiko Junge/NTB Tema)

