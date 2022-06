Gimming var 1. nestleder i Bondelaget siden 2016 før han ble valgt til leder på organisasjonens årsmøte i fjor.

– Jeg har nå vært leder i Norges Bondelag i ett år. Det har vært et tøft, men svært givende år. Det motiverer meg veldig å kunne utgjøre en forskjell for norske bønder og for norsk matproduksjon, sier Gimming.

Egil Christopher Hoen fra Hokksund og Bodhild Fjelltveit fra Bergen ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder.

