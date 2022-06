Mann frikjent for å ha tatt fram hagle da barn truet ham på livet

En gjeng med 12-13-åringer hadde ifølge den tiltalte mannen trakassert ham og hans familie i 14 måneder da hendelsen skjedde i oktober i fjor.

Mannen flyttet inn i huset som ligger ved siden av en skole i Sarpsborg i juni 2020. Kort tid senere begynte det å ringe på døren i skolens friminutt. Når mannen og hans kone åpnet døren, opplevde de gjentatte ganger å bli skjelt ut av en gjeng på opptil 15–20 barn. I tillegg kastet barna ifølge tiltalte egg og tomater på huset. Mannen tok også kontakt med skole og politi, men uten at det ble noen langvarig bedring.

Pågrepet av bevæpnet politi

I oktober i fjor ringte en gutt på og sa til tiltalte at faren hans hadde mange våpen, og at han skulle skyte og drepe mannen i 60-årene. Da gikk mannen inn i huset og kom tilbake i døråpningen med en knekt hagle, og sa:

«Dette er en 12-kalibers hagle, og hvis jeg skyter deg med den her får du et hull på størrelse med knyttneven din»

Noen timer senere ble mannen pågrepet av bevæpnet politi.

Kritiserer skole, foreldre og politi

Da saken gikk i Søndre Østfold tingrett i forrige uke, ble det vist en video tatt opp av ett av barna som bekreftet tiltaltes forklaring. I dommen påpeker retten at det ikke er ført bevis for at mannen truet barna med hagla, og frikjente ham for dette.

Tingretten mener i stedet at barnas oppførsel burde ha vært fulgt opp bedre av skole og foreldre, eventuelt politi, konfliktråd og andre etater.

– Selv om barna er under kriminell lavalder, må alvorlig trakassering og fredskrenkelser av en slik karakter følges opp og stanses, står det i dommen.

Der kritiserer også retten politiet, som omtalte barnas oppførsel som lek og sa at mannen bare måtte finne seg i det når mannen tok kontakt med dem.

Mannen ble likevel dømt til en bot på 8.000 kroner for uforsvarlig oppbevaring av våpen, noe han også kjente seg skyldig i.

(©NTB)